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Maden Suyu Üreticileri Beypazarı Beypalas Otel'de Bir Araya Geldi

Maden suyu sektörünün gelişmelerini değerlendirmek adına, maden suyu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üye olduğu Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER), 17 Nisan’da Beypalas Otel’de üyeleriyle bir araya geldi.

Maden Suyu Üreticileri Beypazarı Beypalas Otel'de Bir Araya Geldi mask
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Toplantıda Geri Kazanım Projesi’nin bedeli ve depozito sitemi, suda ölçülebilen yeni parametreler ve sıfır atık yönetmeliği değerlendirildi.

Toplantının gündeminde Geri Kazanım Projesi’nin (GEKAP) maden suyu sektöründeki etkileri yer aldı. GEKAP kapsamında çıkacak olan yönetmeliğe göre 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan depozito sistemi ile ilgili üyelerin görüşleri alındı. Bu kapsamda çevreci bir yaklaşımı benimseyen ve konuya yönelik çözümler üreten temsilciler, atıkların nasıl iyileştirileceği konusunda görüşlerini belirtti.

Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan: “Avrupa Birliği’nde analiz methodlarının gelişmesiyle birlikte, üreticilerin ürünlerinde mineralli suların hangi tür kalıntı ve bulaşanlardan etkilendiğiyle alakalı parametrelerin olup olmadığı belirlenecek ve çıkan sonuçlara göre tedbirler alınacak. Avrupa Şişelenmiş Su Federasyonu’nun başlatmış olduğu bu kampanyaya ülkenin katılım göstermesi çok önemli. Çünkü suda ölçülebilen yeni parametrelerin, maden sularında uygulanması, satışı ve ihracatı büyük oranda etkileyecek. Ek olarak Sağlık Bakanlığı’na eğitim talebinde bulunuldu. Bu talepte Sağlık Bakanlığı ile firma personellerinin bir araya gelerek sektörde aynı dili konuşması sağlanacak. Böylelikle denetimlerde hiçbir firma zor durumda kalmayacak. Bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan “Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı” ile ilgili bu atıkların en iyi şekilde geri dönüşüme kazandırmak için çalışmalar devam edecek” sözleriyle çevreci bir anlayışın altını çizdi.

Toplantı öncesinde misafirler Beypazarı’nı gezme imkanı buldu ve toplantıya katılım gösteren MASUDER üyeleri, öğle yemeğinin ardından Beypazarı Doğal Maden Suyunun fabrikasını ziyaret etti.

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