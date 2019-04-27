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Cumhurbaşkanı’na Kızılcahamam’ın Yöresel Ürünlerinden İkram Edildi

AK Parti 28’nci İstişare toplantısı için Kızılcahamam’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kızılcahamam’ın yöresel ürünlerinden ikram edildi.

Cumhurbaşkanı’na Kızılcahamam’ın Yöresel Ürünlerinden İkram Edildi mask
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27 Nisan’da Adalet ve Kalkınma Partisi 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yapmak üzere toplantı salonuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kızılcahamam Çam Kahvesi işletmecisi Nuray Arslan tarafından Kızılcahamam Çam kahvesi hediye edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuray Arslan’a bu ikramından dolayı teşekkür etti.

Çam kahvesinin yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kızılcahamam’ın yöresel ürünlerinden olan Çam Kolonyası’da hediye edildiği, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Kızılcahamam’a özel Çam sabunlarından istediği öğrenildi.

(Uğur Demirbaş/İHA)

Bugün 13:34 TSİ İHA Ankara/ Kizilcahamam- Etkinlik

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