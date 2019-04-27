Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 13:45 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:49 TSİ

e-Devlet Kapısı Üzerinden "Sabit Hat Sorgulama" Hizmeti Verilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, vatandaşların adlarına açılan sabit hatları öğrenebilmeleri için e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama hizmeti verilmesini kararlaştırdı.

e-Devlet Kapısı Üzerinden "Sabit Hat Sorgulama" Hizmeti Verilecek mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, vatandaşların, adlarına açılan sabit hatları öğrenebilmeleri için e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama hizmeti sağlanmasına karar verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) sabit hatların sorgulanmasına ilişkin, gerek doğrudan gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve diğer ilgili kurumlar tarafından çeşitli talep ve şikayetler iletildi.

Kurum bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu da söz konusu talep ve şikayetleri değerlendirerek, kişilerin bilgisi ve rızası dışında adlarına açılan (açık hat) ve tüketici mağduriyetine sebep olan aboneliklerin önlenmesi amacıyla e-Devlet Kapısı üzerinden "Sabit Hat Sorgulama" hizmetinin, sabit telefon işletmecilerince verilmesini kararlaştırdı.

31 Aralık'a kadar süre

Kurul düzenlemeleri kapsamında, daha önce abone sayısı 200 binden fazla olan işletmeciler tarafından e-Devlet üzerinden "Mobil Hat Sorgulama" ve "Borç ve Alacak Bilgileri Sorgulama" hizmeti sunuluyordu.

Alınan yeni kararla 200 binden az aboneye sahip sabit telefon işletmecileri de hat sorgulama hizmeti vermeye başlayacak.

Söz konusu işletmeler, en geç 31 Aralık itibarıyla "Sabit Hat Sorgulama" hizmetini e-Devlet Kapısı üzerinden uygulamaya koyacak.

Öte yandan, sabit telefon, internet servis sağlayıcılığı, kablolu yayın, sanal mobil şebeke hizmetlerini sunmak için BTK'ye başvuruda bulunan işletmeci adaylarının da hat sorgulama hizmetini sunabilme altyapısına sahip olması koşulu aranacak.

Bugün 13:45 TSİ AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Ev Tekstil Sektörü Türk Dizilerinden Sonra Yükselişe Geçti mask
Ev Tekstil Sektörü Türk Dizilerinden Sonra Yükselişe Geçti
"Müşteri Deneyimini En Başarılı Yöneten Marka" Yeniden Peugeot Oldu mask
"Müşteri Deneyimini En Başarılı Yöneten Marka" Yeniden Peugeot Oldu
Albaraka Türk Yurt Dışındaki Şube Ağına Bağdat'ı Da Ekledi mask
Albaraka Türk Yurt Dışındaki Şube Ağına Bağdat'ı Da Ekledi
Hepsiburada, Online Alışveriş Sahurda 5 Kat Artıyor mask
Hepsiburada, Online Alışveriş Sahurda 5 Kat Artıyor
PayPal'dan Uber'e 500 Milyon Dolar Yatırım Yapacak mask
PayPal'dan Uber'e 500 Milyon Dolar Yatırım Yapacak
Renault Grubu’nun Cirosu 12 Milyar 527 Milyon Avro Oldu mask
Renault Grubu’nun Cirosu 12 Milyar 527 Milyon Avro Oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek mask
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme! mask
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme!

GALERİ

Doğuş, Malatya'da şakalandı mask
Doğuş, Malatya'da şakalandı
Ankara'da 120 milyon TL vurgun mask
Ankara'da 120 milyon TL vurgun
26 Nisan Özet Haberleri mask
26 Nisan Özet Haberleri
Reha Muhtar Kimdir? mask
Reha Muhtar Kimdir?
Nur Yerlitaş Kimdir? mask
Nur Yerlitaş Kimdir?
Melisa Aslı Pamuk Kimdir? mask
Melisa Aslı Pamuk Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL