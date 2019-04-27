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Sandık Kurulu Listeleri Siyasi Partilerle Paylaşılmıyor

31 Mart seçimlerinden önce ve sonra siyasi partilerce yapılan sandık kurulu başkan ve üyelerine ilişkin bilgilerin verilmesine ilişkin başvurular, Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy birliğiyle reddedildi.

Sandık kurulu listeleri siyasi partilerle paylaşılmıyor mask
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Yüksek Seçim Kurulu ( YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce ve sonra, sandık kurulu başkan ve üye listelerinin siyasi partilerle paylaşılması yönündeki başvuruları oy birliğiyle reddetti.

YSK, AK Parti ile MHP'nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ilçe seçim kurullarından istediği araştırmaların tamamlanmasının ardından, gelen sonuçlara göre son kararını verecek. İlçe seçim kurulları, kısıtlı seçmenlerin yanı sıra memur olmayan sandık kurulu başkanı ve üyeleriyle ilgili de araştırma yapıyor.

Tartışmalara konu olan sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili siyasi partilerin seçim takvimi içinde bilgi sahibi olma imkanı bulunmuyor. YSK, kanun gereği sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesini siyasi partilerle hem seçimler öncesi hem de seçimler sonrası paylaşmıyor.

YSK'nin bu konuda yapılan başvurular sonucu aldığı örnek kararlar da bulunuyor.

Bu kararlardan biri 31 Mart seçimleri öncesi alındı. Antalya'nın Serik ilçesi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, sandık başkan ve memur üye listesinin ilçe seçim kurulu partili veya memur üyelerine verilip verilemeyeceği konusunda YSK'den görüş istedi. Kurulun değerlendirmesi sonucu 27 Mart'ta yapılan toplantıda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un, "seçmen kütüğünün saklanması ve ilgililere verilmesi" başlıklı 47. maddesinde atıfta bulunarak, listelerin ilçe seçim kurulu partili veya memur üyelerine verilemeyeceği oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Seçim sonrası bu konuda bir karar da Haymana İlçe Seçim Kurulunun başvurusu üzerine alındı. AK Parti Haymana İlçe Başkanlığı, ilçe seçim kurulundan "sandık kurulu başkan ve yardımcılarının kaçının memur üye olduğu, üye belirlemede hangi kriterlerin esas alındığı, başkan ve üyeler arasında asker veya belediye personeli olup olmadığı, görevlendirilen kişilerin terör örgütüyle bağlantılarının olup olmadığı" konularında bilgi istedi. Bunun üzerine ilçe seçim kurulu, bu bilgilerin verilip verilemeyeceğine ilişkin YSK'ye görüş sordu. YSK, 11 Nisan tarihli kararında belirtilen konularda bilgi verilemeyeceğine hükmetti.

Bugün 14:39 TSİ AA Ankara- Siyaset

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