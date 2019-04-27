Galatasaray İdmanlarında Taktik Çalışmaya Devam Ediyor

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Marcao’nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Konya’ya hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

(İHA)