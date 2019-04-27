Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 2 TIR'la çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara-Konya otoyolunda meydana geldi. Konya yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GE 768 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşıdan gelen 2 TIR'a çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Gölbeyi Hasvak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yolun Ankara yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik Kazası Yaralamalı

Trafik kazaları dünyanın dört bir köşesinde gerçekleşen ve insanların yaşamını kaybetmelerine neden olan çağımızın en büyük sorunlarından yalnızca biridir. Dünya üzerinde her ülkenin karayollarında gerçekleşebilen trafik kazaları, alkollü araç kullanma başta olmak üzere, dikkatsizlik, uykulu veya istirahat etmeden araç kullanma, aşırı hız yapma ve basit trafik kurallarına uymama gibi sebepler ile meydana gelebilmektedir. Ülkemizde de sık sık görülen trafik kazaları kimi zaman ağır yaralanmalara kimi zaman da gencinden yaşlısına her türlü canın yok olmasına neden olmaktadır.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik hem devlet destekli hem de sivil toplum örgütleri aracılığıyla birçok sosyal sorumluk projeleri ve kamu spotları gibi vatandaşlarımızı bilinçlendirecek faaliyetler yapılmaktadır. Ancak bu faaliyetler ne yazık ki her zaman istenilen sonucu vermemektedir.

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının öncesi ve sonrası, trafik kazalarının ortaya koyduğu bilanço ve tablolar, vatandaşlarımızın bu konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaları için de ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle trafik kazaları hakkında son gelişmeleri anlık olarak haber sitemizden takip etmeniz mümkündür.