İŞKUR’dan En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alımı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) milyonlarca vatandaşın iş umudu olmaya devam ediyor. Türkiye’de istihdam yaratmak ve iş sahibi olmak isteyenlere uygun iş fırsatları sağlamak adına yola çıkan İŞKUR, her geçen gün kamuoyuna duyurduğu işe alım ilanlarına bir yenisini daha ekliyor.

Son olarak Türkiye İş Kurumu İŞKUR resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurulan ve başvuruların da resmen başladığı bildirilen iş ilanında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Genel Sekreterliği, en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. İş arayan milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam eden İŞKUR, işsizlik oranını düşürmek ve vatandaşlara istihdam sağlamak adına yaptığı çalışmalarla, kurulduğu günden bu yana milyonlarca işsizin evine ekmek götürebilmesini sağladı. Kurum bu amaçla yayınladığı yeni ilanla da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Genel Sekreterliği’ne en az ilkokul mezunu kamu personeli alacak.

İŞKUR Üzerinden Personel Alımı Yapılacak Olan Kadrolar

İŞKUR’un resmi internet üzerinden yayımlanan iş ilanında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Genel Sekreterliği bünyesine kadrolu personel alımı yapılacak. En az ilkokul mezunu adayların başvuru yapabilecekleri kadrolar arasında; güvenlik görevlisi, şoför, büro memuru, elektrik teknisyeni, telefon ve telgraf tesisatçıları, kalorifer ateşçisi, hayvan bakıcısı, temizlik görevlisi ve bahçıvan kadroları yer alıyor.

İlana Başvuruda Adaylarda Aranan Şartlar

İŞKUR’un İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Genel Sekreterliği bünyesine alınacak olan personel adaylarınd aradığı şartlar şu şekildedir:

C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

TCK 53. maddede belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almış olmamak ve yüz kızartıcı suçtan ceza almış olmamak

Herhangi bir soysal güvenlik kurumuna bağlı olarak emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak

Yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı gereği herhangi bir meslekten ihraç edilmiş olmamak

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları sınav sürecinin her aşamasında reddedilir.

Kura İle Personel Alımı

İŞKUR’un resmi internet sitesinde yayımlanan ilanda, lise ve ilkokul mezunu kadrolar için mezuniyet aranmamaktadır. Söz konusu kadrolar için yapılacak olan mülakata hak kazanan adaylar kura usulü ile belirlenecektir. Bununla birlikte lisans ve önlisans kadrolar için KPSS 60 şartı aranmaktadır.