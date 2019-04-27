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İsveç’te Kahraman Türk Taksiciye Ödül Verildi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı hareketle İsveç’te gündemden düşmeyen ve ülke genelinde adeta kahraman ilan edilen Türk taksiciye bir de ödül verildi.

İsveç’te Kahraman Türk Taksiciye Ödül Verildi mask
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İsveç’te Kahraman Türk Taksiciye Ödül Verildi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı hareketle İsveç’te gündemden düşmeyen ve ülke genelinde adeta kahraman ilan edilen Türk taksiciye bir de ödül verildi. Ömer Temel isimli taksici yapmış olduğu örnek davranıştan dolayı çalıştığı şirket olan Taxi Kurir firması tarafından ödüllendirildi.

Kahraman Türk taksici İsveç’te gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ülke genelinde bütün İsveç vatandaşlarının sempatisini kazanmayı başaran ve böylelikle ülkede adeta kahraman ilan edilen taksici Ömer Temel, bir ödül daha almış oldu. Ömer Temel’in bu örnek davranışına kayıtsız kalmayan Temel’in çalıştığı Taxi Kurir adlı şirket, Türk taksiciyi ödüllendirerek, kahraman taksiciyi bu davranışından dolayı kutladıklarını açıkladı.

Ne Yapmıştı?

Geçtiğimiz hafta İsveç’te yaşanan olay ülke gündemini epey meşgul etmişti. Olayın başrolünde yer alan ve İsveç’te taksicilik yapan Türk vatandaşı Ömer Temel, cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveç vatandaşı bir şahsa havaalanında kredi kartını vermiş ve bu özverili davranışı ülkede günlerce gündemin bir numaralı konusu haline gelmişti.

Müşteri olarak aracına aldığı İsveçli şahsın uçağına yetişmek için havaalanına gittikleri sırada, İsveçlinin cüzdanını ve banka kartlarını evde unuttuğunu gören taksici Ömer Temel, şahsına ait olan kredi kartını müşterisine vererek “Yurt dışından döndüğünde geri verirsin” demiş ve bu hareketiyle müşterisinin 4 günlük yurtdışı seyahatine çıkabilmesini sağladığı için de kahraman ilan edilmişti.

“Bu Ödülü Türk Milleti Adına Aldım”

Ödül töreninde şirketin genel müdür yardımcısı Sadegh Banaie, Türk taksiciye bir plaket ve 13 bin kron (8 bin 200 TL) değerinde hediye çeki verdi. Taksici Ömer Temel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ödülü Türk milleti adına aldığını vurguladı.

Türkiye’nin İsveç’te gönüllü temsilciliği görevini üstlendiğini ifade eden Temel, “Burada Türkiye’nin bir temsilcisi olarak ülkemi en iyi şekilde tanıtmak istiyordum. Bu muradıma kısmen ulaştım” diyerek mutluluğunu gazeteciler ile paylaştı. Bundan sonra da Türkiye’yi ve Türk insanını en iyi şekilde temsil etmek için çabalarına devam edeceğini söyledi.

“Ömer İle Çalışmaktan Gurur Duyuyoruz”

Ömer Temel’in çalıştığı şirketin genel müdür yardımcısı Banaie, “Ömer, insanlık ne gerektiriyorsa onu yapmıştır.” diyerek Ömer ile çalışmaktan gurur duyduklarını kaydetti. Stresli bir şekilde bir yere yetişmek için yola çıkan insanlara taksicilerin mümkün olduğunca yardımcı olması gerektiğini belirten Banaie, Ömer Temel’in de bu şekilde insanlığını gösterdiğini belirtti.

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