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Ünlülerin Zayıflama Yöntemi Ketojenik Diyet Nedir, Nasıl Uygulanır?

Dünyada uzun yıllardır Hollywood ünlüleri başta olmak üzere birçok ismin uyguladığı ketojenik diyet, son zamanlarda ülkemizdeki ünlü isimler tarafından da uygulanmaya başlanınca birçok internet kullanıcısı bu diyetin ne olduğunu merak eder oldu.

Ünlülerin Zayıflama Yöntemi Ketojenik Diyet Nedir, Nasıl Uygulanır mask
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Ünlülerin Zayıflama Yöntemi Ketojenik Diyet Nedir, Nasıl Uygulanır?

Dünyada uzun yıllardır Hollywood ünlüleri başta olmak üzere birçok ismin uyguladığı ketojenik diyet, son zamanlarda ülkemizdeki ünlü isimler tarafından da uygulanmaya başlanınca birçok internet kullanıcısı bu diyetin ne olduğunu merak eder oldu. Ketojenik diyet nedir, nasıl uygulanır soruları sosyal medyanın gündemini epey meşgul eden soruların arasında yer aldı. Bu yazımızda ünlülerin zayıflama yöntemi olarak kullanılan ketojenik beslenme diyeti nedir sorusunun cevabını ve söz konusu diyetin nasıl uygulanacağını bulabilirsiniz.

Beslenme şartlarını değiştiren ketojenik diyet, ilk başlarda epilepsi hastalarının geçirdikleri nöbetlerin azaltılmasında uygulamaya konmuş bir beslenme yöntemiyken daha sonraki dönemlerde kilo vermek ve birtakım hastalıkları kontrol altına almak için de gündeme geldi.

Ketojenik Diyet Nedir?

Tarihte ilk olarak 1920’li yılların başlarında epilepsi hastalarının yaşadıkları nöbetleri azaltmak amacıyla uygulanmaya başlanan ketojenik diyet, sonraki yıllarda özellikle 90’larda yeniden gündeme geldi. Söz konusu ketojenik diyette hedeflenen, vücuda enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda bırakmak olarak öne çıkmaktadır. Bu diyetin endokrin sistemini düzenlediği, kan ve glikoz düzeylerini normalleştirdiği, kanser ve epilepsi gibi hastalıklarda önemli desteklerde bulunduğu bilinmektedir.

Ketojenik Diyet Nasıl Uygulanır?

Karbonhidratı tüketmeyi tamamen kesmeniz gerekmektedir. Bunun yanında vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak adına yağ tüketimini artırmanız şarttır. Bu vesileyle zeytinyağı, kanola, fındık, bitkisel yağlar gibi vücuda faydalı olan yağları sık sık tüketmeniz önerilmektedir.

Sebzeleri asla kızartmamanız ve yemeğini yaparak tüketmeni önemlidir. Protein tüketimine özen göstermeniz gerekmektedir. Bu noktada örnek olarak ton balığı gibi orta içeriğe sahip proteinli besinleri tercih etmeniz şarttır.

Ketojenik diyete başlamadan önce herhangi bir rahatsızlığa sahipseniz mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Özellikle diyabet veya yüksek tansiyon sorunlarıyla mücadele eden kişilerin doktor kontrolü dışında bu diyeti uygulamaları tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır.

Proteini fazla tüketmek bir süre sonra vücudun dengelerini bozacağı için rahatsızlanmalara ve yorulmalara sebep olabilmektedir. Dolayısıyla asla aşırıya kaçmadan günlük porsiyonlarınızı ayarlamanı önem teşkil etmektedir.

Her diyette olduğu gibi ketojenik diyet uygulamalarında da mutlaka su tüketimine dikkat edilmelidir. Günlük su ihtiyacını tamamlamayan kişiler, söz konusu diyetin protein ve yağ alımı yüksek bir diyet olması sebebiyle sağlık problemleri yaşayabilmektedir.

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