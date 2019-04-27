Kuzgun 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Kuzgun dizisinin merakla beklenen yeni bölümünün tanıtım filmi yayınlandı. Kuzgun 12. bölüm fragmanı hem televizyon ekranlarından hem de internet üzerinden dizinin hayranlarına sunulmasının ardından takipçileri büyük bir heyecan sardı. Kuzgun yeni bölümde neler olacak? Sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alan Kuzgun 12. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar yazımızda…

Yayın hayatına başladığı günden bu yana giderek artan izleyici sayısıyla geniş kitleler tarafından sevilerek izlenen Kuzgun dizisinde yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Dizinin hayranları Star TV’nin Kuzgun 12. bölüm tanıtım filmini televizyon kanalından ve internet üzerinden yayınlamasının ardından, yeni bölümde yaşanacaklar hakkında daha da meraklandı. İşte sevilen dizi Kuzgun yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar…

Kuzgun 12. Bölümde Neler Yaşanacak?

Star TV tarafından yayınlanan Kuzgun dizisinin yeni fragmanında; Kuzgun son olayların meydana gelmesinin ardından ailesinin de kendisine destek olması gerektiğini Meryem’e açıklıyor ve Dila ile birlikte oturdukları eve taşınmasını istiyor. Ancak Meryem bu teklife olumsuz baktığı için şiddetle karşı çıkıyor. Bu sefer de Kuzgun yanına Dila’yı alarak Meryem’in evine taşınıyor. Meryem, Dila’nın seneler öncesinde yapmış olduğu ihaneti bir türlü sindiremezken Kumru’da Dila’nın yüzüne hain diye haykırıyor.

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Her hafta olduğu gibi yine nefeslerin tutularak izlendiği Kuzgun dizisinin son bölümünde; Kuzgun yaşadığı olaylardan sonra apar topar eve getiriliyor. Yavaş yavaş kendine gelen Kuzgun eve Behram’ın da geldiğini fark eder. Silahını çekere Behram’ın yanına gelmesini bekler. Fakat hiç beklemediği şekilde kapıdan Terzi Derviş girer. Ona Behram Adıvar sen misin diye sorduktan sonra Derviş bu soruyu evet diye cevaplar.

Kuzgun’u vurduğunu düşündüğü için Ali’den hesap soran Dila, Ali’nin ona gerçekleri anlatmasından sonra ikna olmaz fakat Ali olayların nedenlerini açıklayarak Kuzgun’un iyi durumda olduğunu söyler. Silahın kurusıkı tabanca ve kanların da sahte olduğunu açıklayan Ali planlarının tüm detaylarını anlatır.

Kuzgun önceden beri Derviş olarak tanıdığı Behram’a babasını onun öldürüp öldürmediğini sorar. Behram “babanı ben öldürdüm fakat sen beni öldüremeyeceksin, çünkü sen baştan aşağı sevdiklerinle kuşatılmışsın” der.