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İstanbul Oyunları Ankaralı Tiyatro Severler İle Buluşacak!

Ankara’da Çankaya ilçesinde bulunan ve ünlü tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu’nun hem kurduğu hem de genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Tatbikat Sahnesi, bu yıl kuruluşunun 6. yılı olması sebebiyle İstanbul Oyunları Festivali düzenliyor.

İstanbul Oyunları Ankaralı Tiyatro Severler İle Buluşacak! mask
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İstanbul Oyunları Ankaralı Tiyatro Severler İle Buluşacak!

Ankara’da Çankaya ilçesinde bulunan ve ünlü tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu’nun hem kurduğu hem de genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Tatbikat Sahnesi, bu yıl kuruluşunun 6. yılı olması sebebiyle İstanbul Oyunları Festivali düzenliyor. Festival kapsamına dahil edilen 9 farklı oyun 19 – 27 Mayıs tarihleri arasında Tatbikat Sahnesi’nde başkentli tiyatroseverler ile buluşturulacak.

Ankaralı ünlü tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu tarafından kurulan Tatbikat Sahnesi yeni bir festivale ev sahipliği yapmanın telaşı içinde. Başkentin Çankaya ilçesinde bulunan Tatbikat Sahnesi’nin genel sanat yönetmenliğini de sevilen tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu yürütüyor. Bu yıl, kuruluşunun 6. senesi olması sebebiyle özel bir festivalle kapılarını sanatseverlere açacak olan Tatbikat Sahnesi’nde daha önce “Bir Delinin Hatıra Defteri”, “Oksimoron”, “Muse”, “Takan Takana” adlı oyunlar sahnelenmiş ve başkentli tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Bu sefer de kuruluşunun 6. yılı olması dolayısıyla kapılarını sanatseverlere açan Tatbikat Sahnesi, 19 – 27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Oyunları Festivali ile dolu dolu bir programla başkentli tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Farklılıkların Buluşacağı Festival

Tatbikat Sahnesi’nin kurucusu ve genel sanat yönetmeni olan Erdal Beşikçioğlu, bu kurumun kuruluş amacının üretim içinde öğrenim düşüncesini benimseyen, özgür, yapıcı, yaratıcı ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla toplumdaki nitelikli sanat beğenisini geliştirmek olduğunu ifade etti. Bu bağlamda toplumun sanat yaşamına ve dünya sanat ortamına aktif bir şekilde katılım göstermek hedefiyle yola çıkıldığının altını çizen ünlü tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, bu ortamlarda üzerlerine düşen görevi yerine getirerek katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.

Bunlarla birlikte 19 – 27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Oyunları Festivali hakkında da açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu söz konusu festival aracılığıyla tiyatro sanatının; yaşamları, duyguları, soruları, sorunları ve insanları buluşturan bir platform olduğunu ifade etti. Beşikçioğlu sözlerine şu şekilde devam ederek “Farklı bakış açılarını kucaklayan, farklı deneyimleri keşfettiren yapısı ışığında tiyatronun, insanların paylaşarak, tartışarak, üreterek çoğaldığı bir fikir ortamını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Festival Programı

19 Mayıs-Hipomani, Faydasız Sanatlar

20 Mayıs-Seni Seviyorum Türkiye, Bakırköy Belediye Tiyatroları

21 Mayıs-Gülünç Karanlık, Bakırköy Belediye Tiyatroları

22 Mayıs-Yuva, B Planı

23 Mayıs-Benimle Gelir Misin?”, B-Planı&Toy

24 Mayıs-Eylül, Sıfır Pozitif

25 Mayıs-Julie, Ba-Tiyatro

26 Mayıs-Nihayet Makamı, Altıdan Sonra Tiyatro & Kumbaracı50

27 Mayıs-Tesir, Siyah Beyaz ve Renkli

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Bugün 16:09 TSİ Ankara/ Çankaya- Kültür - Sanat

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