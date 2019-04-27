TEMA Vakfının Özel Yayınında Sezen Aksu Şarkıları Söylenecek

28 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de NTV’de gerçekleştirilecek olan özel yayında ünlü sanatçı ve oyuncular Sezen Aksu şarkıları söyleyecek. Anlamlı gecede canlı yayın boyunca 60 bin çocuğun daha TEMA Vakfı doğa eğitimlerinden yararlanmaları için bağış çağrısı yapılacak, iletişim adresleri verilerek vatandaşlardan bağışta bulunmaları istenecek.

Ülkemizde 27 yıldır toprak odaklı faaliyetleriyle bilinen ancak toprak ve doğa çalışmalarının yanında başta çocuklar olmak üzere toplumun her yaştan kesimine doğa eğitimleri veren TEMA Vakfı, bu sefer de “Umut Yeşerten Şarkılar” özel yayınıyla ünlü sanatçıları bir araya getirmek için harekete geçti. 28 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak olan canlı yayında Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarının seslendirileceği programda tüm şarkılar çocuklar ve doğa için söylenecek.

Birbirinden Ünlü Sanatçı ve Oyuncular Çocuklar İçin Sahnede!

Türk televizyonlarının en sevilen yüzleri arasında yer alan ünlü oyuncular ve sanat camiasının önemli isimleri TEMA Vakfı’nın bu anlamlı projesine destek olmak için canlı yayında sahneye çıkacak. “Umut Yeşerten Şarkılar” adı altında düzenlenen projede, NTV ekranlarından izleyicilerle buluşacak olan programın sunuculuğunu Yiğit Özşener ve Gülay Afşar paylaşacak.

Yeşil bir gelecek için çocuklara verilecek olan doğa eğitimine destek olmak adına en çok sevilen Sezen Aksu şarkılarının söyleneceği gecede; Ayça Ayşin Turan, Burak Sevinç, Can Yaman, Demet Özdemir, Dilan Çiçek Deniz, Emre Karayel, Funda Arar, Kıvanç Kasabalı, Mert Fırat, Pınar Deniz, Sedef Avcı, Serhat Kılıç, Yağmur Tanrısevsin şarkıları ve sahne şovlarıyla TEMA Vakfı’na bağışta bulunulmasını isteyecek. Sanatçıların performanslarına ENBE Orkestresı da eşlik ederek izleyenlere keyif dolu anlar yaşatılacak.

TEMA Yaz 3464’e Gönder!

Toprak faaliyetlerinin yanında çocuklara doğa eğitimi verme konusunda da sorumluluk sahibi olan TEMA Vakfı, bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğa doğa eğitimi vererek çocukların ücretsiz olarak doğa konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen kampanyalara her yıl okul öncesi eğitimden lise düzeyine kadar her yaştan yüz binden fazla çocuğun katılması sağlanıyor.

28 Nisan Pazar günü NTV ekranlarından yayınlanacak özel program öncesi 60 bin çocuğun daha TEMA Vakfı’nın doğa eğitimlerinden faydalanması için bağış çağrısı yapılacak. Tüm Türkiye’den TEMA yazıp 3464’e kısa mesaj gönderilmesi istenecek. Her SMS’in 10 TL tutarında olduğu bu kampanyaya yoğun ilgi olması bekleniyor.