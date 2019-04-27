Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 16:14 TSİ- Magazin G: Bugün 16:20 TSİ

TEMA Vakfının Özel Yayınında Sezen Aksu Şarkıları Söylenecek

28 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de NTV’de gerçekleştirilecek olan özel yayında ünlü sanatçı ve oyuncular Sezen Aksu şarkıları söyleyecek. 

TEMA Vakfının Özel Yayınında Sezen Aksu Şarkıları Söylenecek mask
Büyütmek için resme tıklayın

TEMA Vakfının Özel Yayınında Sezen Aksu Şarkıları Söylenecek

28 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de NTV’de gerçekleştirilecek olan özel yayında ünlü sanatçı ve oyuncular Sezen Aksu şarkıları söyleyecek. Anlamlı gecede canlı yayın boyunca 60 bin çocuğun daha TEMA Vakfı doğa eğitimlerinden yararlanmaları için bağış çağrısı yapılacak, iletişim adresleri verilerek vatandaşlardan bağışta bulunmaları istenecek.

Ülkemizde 27 yıldır toprak odaklı faaliyetleriyle bilinen ancak toprak ve doğa çalışmalarının yanında başta çocuklar olmak üzere toplumun her yaştan kesimine doğa eğitimleri veren TEMA Vakfı, bu sefer de “Umut Yeşerten Şarkılar” özel yayınıyla ünlü sanatçıları bir araya getirmek için harekete geçti. 28 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak olan canlı yayında Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarının seslendirileceği programda tüm şarkılar çocuklar ve doğa için söylenecek.

Birbirinden Ünlü Sanatçı ve Oyuncular Çocuklar İçin Sahnede!

Türk televizyonlarının en sevilen yüzleri arasında yer alan ünlü oyuncular ve sanat camiasının önemli isimleri TEMA Vakfı’nın bu anlamlı projesine destek olmak için canlı yayında sahneye çıkacak. “Umut Yeşerten Şarkılar” adı altında düzenlenen projede, NTV ekranlarından izleyicilerle buluşacak olan programın sunuculuğunu Yiğit Özşener ve Gülay Afşar paylaşacak.

Yeşil bir gelecek için çocuklara verilecek olan doğa eğitimine destek olmak adına en çok sevilen Sezen Aksu şarkılarının söyleneceği gecede; Ayça Ayşin Turan, Burak Sevinç, Can Yaman, Demet Özdemir, Dilan Çiçek Deniz, Emre Karayel, Funda Arar, Kıvanç Kasabalı, Mert Fırat, Pınar Deniz, Sedef Avcı, Serhat Kılıç, Yağmur Tanrısevsin şarkıları ve sahne şovlarıyla TEMA Vakfı’na bağışta bulunulmasını isteyecek. Sanatçıların performanslarına ENBE Orkestresı da eşlik ederek izleyenlere keyif dolu anlar yaşatılacak.

TEMA Yaz 3464’e Gönder!

Toprak faaliyetlerinin yanında çocuklara doğa eğitimi verme konusunda da sorumluluk sahibi olan TEMA Vakfı, bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğa doğa eğitimi vererek çocukların ücretsiz olarak doğa konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen kampanyalara her yıl okul öncesi eğitimden lise düzeyine kadar her yaştan yüz binden fazla çocuğun katılması sağlanıyor.

28 Nisan Pazar günü NTV ekranlarından yayınlanacak özel program öncesi 60 bin çocuğun daha TEMA Vakfı’nın doğa eğitimlerinden faydalanması için bağış çağrısı yapılacak. Tüm Türkiye’den TEMA yazıp 3464’e kısa mesaj gönderilmesi istenecek. Her SMS’in 10 TL tutarında olduğu bu kampanyaya yoğun ilgi olması bekleniyor.

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 16:14 TSİ Ankara- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Erkenci Kuş 39. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! mask
Erkenci Kuş 39. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!
Hercai 7. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! mask
Hercai 7. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!
Çiftlik Bank’ın Tosununa Uruguay’da Şok! mask
Çiftlik Bank’ın Tosununa Uruguay’da Şok!
Diriliş Ertuğrul Ne Zaman Bitecek? mask
Diriliş Ertuğrul Ne Zaman Bitecek?
Tuğba Özerk Kimdir? mask
Tuğba Özerk Kimdir?
Deniz Çakır Kimdir? mask
Deniz Çakır Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Binali Yıldırım'dan, Başkan Özlü’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor mask
ICSG İstanbul 2019 Yarın Başlıyor
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek mask
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme! mask
Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme!

GALERİ

Hülya Koçyiğit Kimdir? mask
Hülya Koçyiğit Kimdir?
Şahan Gökbakar Kimdir? mask
Şahan Gökbakar Kimdir?
Ata Demirer Kimdir? mask
Ata Demirer Kimdir?
Doğuş, Malatya'da şakalandı mask
Doğuş, Malatya'da şakalandı
Ankara'da 120 milyon TL vurgun mask
Ankara'da 120 milyon TL vurgun
26 Nisan Özet Haberleri mask
26 Nisan Özet Haberleri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL