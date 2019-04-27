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Zorba Balesi Sahnelere Veda Etmeye Hazırlanıyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 6 yıl boyunca kapalı gişe sahnelenen, Nikos Kazancakis imzalı ünlü eser Zorba Balesi, başkentli sanatseverlere veda etmeye hazırlanıyor.

Zorba Balesi Sahnelere Veda Etmeye Hazırlanıyor mask
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Zorba Balesi Sahnelere Veda Etmeye Hazırlanıyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 6 yıl boyunca kapalı gişe sahnelenen, Nikos Kazancakis imzalı ünlü eser Zorba Balesi, başkentli sanatseverlere veda etmeye hazırlanıyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) ünlü eserin son iki temsilini de seyirciler ile buluşturduktan sonra Zorba Balesi sanatseverlere veda edecek.

Birçok ülkede uzun yıllardır sahnelenen ve böylelikle dünyanın en popüler eserlerinden biri olan Zorba, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından ATO Cognresium’da 29 Nisan Dans Günü’nde ve 30 Nisan’da son iki temsili başkentli sanatseverler ile buluşturulacak. ADOB Müdürü Volkan Ersoy, Zorba’nın uzun yıllar önce koreografisi oluşturulan ve dünyanın hemen hemen her yerinde beğeni toplayan bir eser olduğunu ifade etti. Söz konusu eserin yaklaşık 6 yıldır kapalı gişe sahnelendiğinin altını çizen Ersoy, son iki temsilinin de sahnelenmesinin ardından sahnelere veda edileceğini belirtti.

Dünya Dans Günü’nü Bu Eserle Kutlayacağız”

Jean George Nover’in anısına UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Dans Günü 1982 yılından bu yana kutlanmaya devam ediyor. ADOB Müdürü Volkan Ersoy, Dünya Dans Günü’nü Zorba balesiyle kutlamayı tercih ettiklerini ifade ederek, bu tercihte bulunmalarının ilk sebebinin eserin final sahnesinde yaşanan coşku olduğunu dile getirdi. Eserin finalinin her gösterimde en az 4 veya 5 kere tekrarlandığını ve seyirciyle iç içe geçilen inanılmaz bir atmosfer oluştuğunu belirten Ersoy, “Bir süre sonra bir bakıyorsunuz, seyircilerimiz ayağa kalkmış, bizlerle dans ediyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Zorba Karakterinin Bende Büyük Bir Yeri Var”

Dünyaca ünlü eserde Zorba karakterini canlandıran Burak Kayıhan, yurt dışında da birçok farklı sahnede ülkemizi temsil ettiklerini belirterek “Buruk bir mutluluk var, bu eser için som iki temsil” dedi. Sözlerine “Zorba karakterinin bende büyük yeri var” diyerek devam eden Kayıhan, karakterin rolüne hazırlandığı sırada eseri ve filmi defalarca tekrar ederek yoğun prova sürecinden geçtiğini ifade etti.

3 Bin Kişi İzleyecek

Eserde Amerikalı John karakterine hayat veren balet Eren Keleş ise seyirciye veda ettikleri için biraz buruk olduklarını ifade etti. Dünya Dans Günü’nde 3 bin kişinin önüne çıkmanın çok keyif verici olduğunu dile getiren Keleş daha önce de 6 bin kişiye oynadıklarını ve son iki temsillerine tüm sanatseverleri beklediklerini kaydetti.

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