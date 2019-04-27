27 Nisan Günün Özet Haberleri

Günün önemli gelişmelerini Trump’ın çekilme kararına tepki, İzmir’de feci kaza: 7 ölü, 1 yaralı, İdlib’te patlama: 6 yaralı, Havalimanı taksilerine son teknoloji uygulama hakkında haberler.

Trump’ın çekilme kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması’ndan çekileceğini duyurmasının ardından açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ulusal güvenliğin tehlikeye gireceğini söyleyerek Trump’ı NRA’dan alkış almak için tehlikeli ve utanç verici hareket etmekle suçladı.

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İzmir’de feci kaza: 7 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri bebek, 2’si çocuk 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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İdlib’te patlama: 6 yaralı

İdlib’in Al-Dana bölgesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

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Havalimanı taksilerine son teknoloji uygulama

İstanbul Havalimanı’nda açıldığı günden bu yana yapılan yeniliklere bir yenisi daha eklenerek, yolculara Türkçe, Arapça ve İngilizce “Hoş geldiniz. Nereye gitmek istiyorsunuz“ diye soracak bir uygulama hayata geçirildi. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi ve İGA Yönetimi işbirliği ile hazırlanan uygulama taksilere takılmaya başlandı.

(İHA)