Yenimahalle'de araçta sıkışan sürücü 2 saatte kurtarıldı

ANKARA Yenimahalle'de kontrolden çıkan bir otomobilin yol levhasının direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza da araçta sıkışan E.E., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Trafik Kazası, gece yarısı sıralarında Yenimahalle ilçesinin büyük Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Kızılay yönüne giden 06 DU 9513 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı.

Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan E.E. isimli kadın, otomobilde sıkıştı. Kazanın İhbar edilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yaralı kadın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla araç içerisinden kurtarıldı.

E.E. ve isimleri öğrenilemeyen diğer 2 yaralı, ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.