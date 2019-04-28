Barajlarda yağmur bereketi

Geçtiğimiz haftalarda Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle barajlardaki doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan 51 metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı da yağan yağmurlar sonucu tamamen doldu.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı’nda yüzde yüzlük doluluk oranına ulaşıldığı bildirildi.

Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi havadan görüntülenirken, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı’nda da doluluk oranı yüzde 62 seviyesinde 14 milyon 10 bin metreküp olarak ölçüldü.

(Murat Kanber - Burak Can Tokyürek/İHA)