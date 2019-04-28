Çubuk İlçesinde Rögara düşen dana, iş makinesiyle kurtarıldı
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kapağı açık unutulan rögara düşen dana, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ankara Çubuk'ta çukura düşen dana kurtarıldı. Mahalinin gözlerine inanamadığı olay da Çağırılan iş makinesinin kepçesine halatla bağlanan dana, çekilerek kurtarıldı.
Olay, dün akşam Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Atala'ya ait dana, otlarken yol kenarında kapağı açık unutulan rögara düştü. Başı ve ön ayakları rögarın dışında kalan danaya fark eden çevre sakinleri, hayvanın yardımına koştu.
Çağırılan iş makinesinin kepçesine halatla bağlanan dana, çekilerek kurtarıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz