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Çubuk İlçesinde Rögara düşen dana, iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara Çubuk'ta çukura düşen dana kurtarıldı. Mahalinin gözlerine inanamadığı olay da Çağırılan iş makinesinin kepçesine halatla bağlanan dana, çekilerek kurtarıldı.

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Çubuk İlçesinde Rögara düşen dana, iş makinesiyle kurtarıldı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kapağı açık unutulan rögara düşen dana, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ankara Çubuk'ta çukura düşen dana kurtarıldı. Mahalinin gözlerine inanamadığı olay da Çağırılan iş makinesinin kepçesine halatla bağlanan dana, çekilerek kurtarıldı.

Olay, dün akşam Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Atala'ya ait dana, otlarken yol kenarında kapağı açık unutulan rögara düştü. Başı ve ön ayakları rögarın dışında kalan danaya fark eden çevre sakinleri, hayvanın yardımına koştu.

Çağırılan iş makinesinin kepçesine halatla bağlanan dana, çekilerek kurtarıldı.

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