Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı

Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine, hukukçular arasında birlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 1977 yılında kurulan Türk Hukuk Enstitüsü dernekleşme faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği’nin 21. Olağan Genel Kurul toplantısı bugün 28.04.2019 tarihinde ATO Meclis Salonunda üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği’nin 21. Olağan Genel Kurul toplantısı Açılış konuşması, Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması, Yönetim ve Denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunması, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibrası, Geçici Bütçenin görüşülmesi, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi, Genel Merkez İstişare Heyetinin seçimi için oy kullanılması ile son buldu.

Türk Hukuk Enstitüsü Başkan ve Yönetim Kurulu Üye Listesi

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği’nin 21. Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyen Genel Başkan Tarkan Toper yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurul üyeliklerine ise, Fazıl Çağrı Kuş, Ümit Altınordu, Gökhan Ağdemir, Duygu Kurban Gözüoğlu, Seyit Kıvanç Koç, Nizamettin Kocabey, İlkay Uyar Kaba, Gökberk Osmanağaoğlu, Hasan Erdoğan, Mustafa Semiz, Kadir Efe Pamuk, Bahadır Bumin Özaslan,Zerrin Bostancı, Yasin Beşir Vural asil üyeliğe seçilmiştir.

Yedek yönetim kurulu üyeleri ise, Ayşegül Güney, Emre Çakmak, Gülsüm Çulhan, Hasan Durmaz, Alper Buhar, Emre Adaca, Recep Burak Yavuz, Elif Yılmaz Ermiş, Osman Yula, KutluCan Canpolat, Mahmet Gazi Özdemir, Kübra Özdemir, Metin Demirci, Oğuzhan Özgür, Ülkü Erdas seçilmiştir.

Tarkan TOPER Kimdir

24 Ocak 1974 yılında Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanıdır. Ankara Barosuna kayıtlı, Avukat olan Toper, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Tarkan Toper Yaptığı konuşmada, genel kurulumuzda değerli delegelerimizin tercihleriyle şahsım ve arkadaşlarım, çok kıymet verdiğimiz Türk Hukuk Enstitüsü yönetimine seçilmiştir.

Görev yapacağımız 2 yıl süresi içerisinde camiamızda birlik ve beraberliği tekrar tesis etmek ve güçlendirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğimizden tüm mensuplarımız emin olmalıdır.

Ülkemiz hukukçu olmanın, hukukçuyum diyebilmenin kişiye ağır sorumluluklar ve görevler yüklediği bir dönemden geçmektedir.