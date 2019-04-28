Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 13:55 TSİ- Gündem G: Bugün 14:34 TSİ

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği’nin 21. Olağan Genel Kurul toplantısı bugün 28.04.2019 tarihinde ATO Meclis Salonunda üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı

Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine,  hukukçular arasında birlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 1977 yılında kurulan Türk Hukuk Enstitüsü dernekleşme faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği’nin 21. Olağan Genel Kurul toplantısı bugün 28.04.2019 tarihinde ATO Meclis Salonunda üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği’nin 21. Olağan Genel Kurul toplantısı Açılış konuşması, Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması, Yönetim ve Denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunması, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibrası, Geçici Bütçenin görüşülmesi, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi, Genel Merkez İstişare Heyetinin seçimi için oy kullanılması ile son buldu.

Türk Hukuk Enstitüsü Başkan ve Yönetim Kurulu Üye Listesi

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği’nin 21. Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyen Genel Başkan Tarkan Toper yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurul üyeliklerine ise, Fazıl Çağrı Kuş, Ümit Altınordu, Gökhan Ağdemir, Duygu Kurban Gözüoğlu, Seyit Kıvanç Koç, Nizamettin Kocabey, İlkay Uyar Kaba, Gökberk Osmanağaoğlu, Hasan Erdoğan, Mustafa Semiz,  Kadir Efe Pamuk, Bahadır Bumin Özaslan,Zerrin Bostancı, Yasin Beşir Vural asil üyeliğe seçilmiştir.

Yedek yönetim kurulu üyeleri ise, Ayşegül Güney, Emre Çakmak, Gülsüm Çulhan, Hasan Durmaz, Alper Buhar, Emre Adaca, Recep Burak Yavuz, Elif Yılmaz Ermiş, Osman Yula, KutluCan Canpolat, Mahmet Gazi Özdemir, Kübra Özdemir, Metin Demirci, Oğuzhan Özgür, Ülkü Erdas seçilmiştir.

Tarkan TOPER Kimdir

24 Ocak 1974 yılında Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanıdır. Ankara Barosuna kayıtlı, Avukat olan Toper, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Tarkan Toper Yaptığı konuşmada, genel kurulumuzda değerli delegelerimizin tercihleriyle şahsım ve arkadaşlarım, çok kıymet verdiğimiz Türk Hukuk Enstitüsü yönetimine seçilmiştir.

Görev yapacağımız 2 yıl süresi içerisinde camiamızda birlik ve beraberliği tekrar tesis etmek ve güçlendirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğimizden tüm mensuplarımız emin olmalıdır.

Ülkemiz hukukçu olmanın, hukukçuyum diyebilmenin kişiye ağır sorumluluklar ve görevler yüklediği bir dönemden geçmektedir.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 13:55 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı mask
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor mask
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor
ANKARA'da 25 yıldır ney çalıp üretiyor mask
ANKARA'da 25 yıldır ney çalıp üretiyor
Havalimanı Taksilerine Son Teknoloji Uygulama mask
Havalimanı Taksilerine Son Teknoloji Uygulama
Bakan Ersoy’dan ‘Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ Mesajı Yayınladı mask
Bakan Ersoy’dan ‘Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ Mesajı Yayınladı
YSK, ''5 bin 315 Kısıtlı Seçmenin'' Araştırılmasına Karar Verdi mask
YSK, ''5 bin 315 Kısıtlı Seçmenin'' Araştırılmasına Karar Verdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek mask
Ayhan: Binlerce Kişi Mustafa Kemal'in Hikayesini Dinleyecek
ABD’den İran’a Hürmüz Boğazı Tehdidi mask
ABD’den İran’a Hürmüz Boğazı Tehdidi
SON DAKİKA: "İlgili fail yakalandı" mask
SON DAKİKA: "İlgili fail yakalandı"
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay Bıçakla Yaralandı mask
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay Bıçakla Yaralandı
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit mask
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit
Polatlı’da tonlarca soğan doğaya atıldı mask
Polatlı’da tonlarca soğan doğaya atıldı

GALERİ

Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta! mask
Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta!
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı mask
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi mask
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi
Hülya Koçyiğit Kimdir? mask
Hülya Koçyiğit Kimdir?
Şahan Gökbakar Kimdir? mask
Şahan Gökbakar Kimdir?
Ata Demirer Kimdir? mask
Ata Demirer Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL