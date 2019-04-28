Motorsikletçiler Ankara'da Çocuk İstismarına Tepki Gösterdi

ANKARA'da faaliyet gösteren motosiklet dernekleri üyeleri son günlerde meydana gelen kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarlarına karşı tepki gösterdi.

Ankara'daki motosiklet dernekleri, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete tepi göstermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde bir araya geldi.

Yaklaşık 50 kişilik grup adına basın açıklaması yapan Ankara Motosiklet ve Kampçılık Derneği Başkanı Orhan Keskin, geçen 22 Nisan'da İstanbul'da Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarını hatırlatarak, "Bu çirkin istismarın, toplumumuzda telafisi zor infialler yarattığına şahit olduk. Hepimizin vicdanını inciten bu gibi menfur olayların bitmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için, elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

'CEZALAR CAYDIRICI OLMALIDIR'

Bu çirkin olayların, toplumda ve bireyler üzerinde derin tahribatlar yarattığını ifade eden Keskin, "Bu kötülükleri yapan insanlar 'ağır hasta sınıfı'ndan sayılmaktadırlar.

Cinsel istismarın her türlüsüne ve şiddete bulaşan bu mahluklar, kanunlarımızın boşluklarından ve cezaların hafifliğinden asla cesaret almamalıdır. Onun için cezalar yeterince caydırıcı nitelikte ve en ağır şekilde olmalıdır.

Tedavi edilmeleri gerekiyorsa da cinsel eğilim içerisinde olanlar için 'iğdiş etme' seçeneği de artık gündeme alınmalıdır" dedi.

Cinsel İstismar Suçunun Cezası Nedir? Genel Bilgi?

Çocuğun cinsel istismarı suçu cezası cinsel yönden istismarda bulunan kişinin 8 ile 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasıdır.

Eğer sarkıntılık sureti ile cinsel istismar söz konusu ise, söz konusu ceza 3 yıldan 8 yıla kadar değişiklik göstermektedir.

Eğer mağdur olan kişi 12 yaşını henüz tamamlamamışsa, ceza miktarı artar. Cezalar basit cinsel istismarlarda 10 yıldan, sarkıntılık sureti ile yapılan istismarlarda ise 5 yıldan az olamaz. Tecavüz yada istismar mağdurun psikolojik yapısını bozması halinde ceza iki katı olarak hesaplanır.