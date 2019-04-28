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Altınok: "Keçiören'de Milli Değerlerimize Sahip Çıkanların Destekçisiyiz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bize ait olan, milli değerimizi yaşatan her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olacağız. Sanatseverler keyifli vakit geçirmek için Keçiören’in dışına çıkmak zorunda kalmayacak” dedi.

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Altınok: "Keçiören'de Milli Değerlerimize Sahip Çıkanların Destekçisiyiz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bize ait olan, milli değerimizi yaşatan her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olacağız. Sanatseverler keyifli vakit geçirmek için Keçiören’in dışına çıkmak zorunda kalmayacak” dedi.

KEÇİÖREN’DE HALK OYUNLARI COŞKUSU

Keçiören Belediyesi tarafından, Yunus Emre Kültür Merkezinde her yöreden halk danslarının sergilendiği gösteri, büyük ilgiyle izlendi. Sosyal ve kültürel etkinliklerin zenginleştirileceğini ve her branştan etkinliğe Keçiören’de ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bize ait olan, milli değerimizi yaşatan her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olacağız. Sanatseverler keyifli vakit geçirmek için Keçiören’in dışına çıkmak zorunda kalmayacak” dedi.

HALK OYUNLARI COŞKUSUNA KEÇİÖRENLİ SANATSEVERLER DE KATILDI

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen Halk Dansları Gösterisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Keçiören Belediye Konservatuvarında eğitim alan çocuk ve yetişkin dansçılardan oluşan halk dansları ekibi, Ankara seymeninden Ağrı yöresine özgü halk oyununa, Artvin, Van ve Bitlis halk oyunlarından Kırklareli ve Gaziantep yörelerine özgü halk oyunlarına kadar birçok yöreden esintiler sundu. Ücretsiz gösterinin sonunda etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Başkan Altınok’a teşekkür eden sanatseverler, memnuniyetlerini dile getirdiler.

ALTINOK: SANATSEVERLER KEÇİÖREN DIŞINA ÇIKMAK ZORUNDA KALMAYACAK

Başkan Turgut Altınok, sanatseverlerin Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçe sınırları içerisinde keyifli vakit geçirebileceklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Keçiören’imizde hizmete açtığımız tesislerimizin vatandaşlarımıza fayda sağlayacak şekilde, verimli kullanılması için birim müdürlüklerimiz ara vermeden çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Belediyemiz bünyesinde hayata geçireceğimiz kültürel etkinliklerimiz genç, yaşlı, çocuk demeden herkese hitap edecek.

Tiyatro, müzik, sinema, halk dansları gibi çeşitli kültürel faaliyetlerimiz ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bize ait olan, milli değerimizi yaşatan her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olacağız. Sanatseverler keyifli vakit geçirmek için Keçiören’in dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Vatandaşlarımızın talepleri de göz önünde bulundurularak etkinliklerimiz çeşitlendirilecek.”

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Dün 21:37 TSİ Ankara/ Keçiören- Yaşam

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