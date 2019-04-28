ESNAF GÜÇLÜYSE ÜLKE DE GÜÇLÜDÜR

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul ederek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik süreç ve gıda sektörünün durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yenimahallede 10 yıldır üretilen projelerin tümünde ilçe sakinlerinin esnafın ve sanatkarın durumunu düşünerek hareket edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Ülkemizde ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Beraberinde geçirmiş olduğumuz uzun soluklu seçim sürecinden sonra vatandaş çözüm istiyor. Biz yönetim anlayışımızın gereği olarak vatandaşla diyalog halinde olan onların sıkıntılarını dinleyerek çözüm arayışı içerisinde olan bir belediyeyiz. Vatandaş esnaf sanatkar sanayici tüm kesimler bu süreçten olumsuz etkileniyor. Devletin yetkili kurumlarının bir an önce seçim sürecine bir son vererek ayakları yere basan ekonomik politikalar üretmesi devletin tüm kurumlarının yoğun bir tasarruf programı uygulaması gerekmektedir dedi.

ESNAFIN VE SANAYICININ HER ZAMAN YANINDAYIZ

3. dönemde de ilçe genelinde esnafa ve üreticiye destek olarak faydalı işler yapılacağını belirten Yaşar Esnafın ve sanayicinin güçlü olduğu bir toplumda belediyelerde güçlü olur. Biz bu anlayışla her zaman esnafın yanındayız. Gimat Bölgesinin düzgün bir imar planıyla tekrar projelendirilmesi gerekiyor. Bölgede faaliyet gösteren tüm esnafın fikirleri alınarak düzenlenecek bir projeye yetki çerçevemiz içerisinde tam destek olacağız. Ülkemizde huzur ortamı yaratılmadan üretim ve istihdamın artmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle siyasetçilerin kullandığı dile dikkat ederek demokrasinin kurallarını özümsemesi bir an önce esnafın ve sanayicinin refaha ulaşmasını sağlaması gerekiyor şeklinde konuştu.

BAŞKAN YAŞARA TEŞEKKÜR

31 Mart yerel seçimleri sonrasında tekrar Belediye Başkanı seçilen Fethi Yaşara hayırlı olsun dileklerini ileten GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal Yeni dönemde Başkan Yaşarın ilçeye yapmış olduğu hizmetlerin yanında faydalı projeler üreteceğine yürekten inanıyoruz. Kendilerine Yenimahalleye kazandırdığı değerler için teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum ifadelerinde bulundu.