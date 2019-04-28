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Kahramankazan Belediyesi İş arayanlarla işverenleri buluşturacak

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Kahramankazan İstihdam Merkezi KİM projesi kapsamında geliştirdikleri özel bir yazılımla ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturacaklarını söyledi.

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Kahramankazan Belediyesi İş arayanlarla işverenleri buluşturacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Kahramankazan İstihdam Merkezi KİM projesi kapsamında geliştirdikleri özel bir yazılımla ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturacaklarını söyledi. Kahramankazanın sanayi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Oğuz Bu merkez sayesinde ilçemizde işsiz kimse kalmayacak. İş arayanlardan tek şartımız ise Kahramankazanda ikamet etmeleri olacak dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz seçim döneminde duyurduğu projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

KİM hayata geçiyor

Başkan Oğuz bu kapsamda ilk olarak günümüzün en büyük sorunlarından biri olan işsizlik ile mücadele konusunda Türkiyeye örnek olacak Kahramanakazan İstihdam Merkezi KİM projesini hayata geçirecek. Bu doğrultuda belediye bünyesinde hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşacak. İşverenlerle iş aarayanlar arasında köprü vazifesi kuracak olan KİM ile ilçede işsiz kimsenin kalmaması hedefleniyor.

En fazla talep iş konusunda

Başkan Oğuz vatandaşlardan kendilerine gelen taleplerin en fazla iş bulma konusunda olduğunun altını çizerek Kahramankazan İstihdam Merkezi KİM ile binlerce kişiye iş bulmayı amaçladıklarını kaydetti. Kahramanakazanın sanayi alanında önemli bir potansiyeli sınırları içinde barındırdığını vurgulayan Oğuz Kahramankazandaki istihdam pastası Kahramankazana yeter. Yani Kahramankazandaki istihdam olanakları ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza yetecek kapasitede. Kahramankazanda 3 bin 200e yakın büyüklü küçüklü fabrika ve üretim tesisi bulunuyor. Buralarda 60 bine yakın istihdam ediliyor. Belediyemiz bünyesinde kuracağımız Kahramankazan İstihdam Merkezi KİM kapsamında kendi imkanlarımızla bir yazılım hazırladık. Bu yazılımla Kahramankazanlı iş insanları ile bir protokol imzalayacağız. KİMe dahil olmak isteyen işverenlerimizi belirleyeceğiz. Bu noktada önemli bir mesafe kaydettik. İşverenlerimiz bu projeye oldukça sıcak bakıyor ve sisteme dahil olan çok sayıda işverenimiz mevcut. Bir yandan da iş talepleri gelmeye devam ediyor.

Tek şartımız ilçemizde ikamet etmek

İşverenlerimiz personel aradıklarında yazılıma personele ilişkin istedikleri kriterleri ve bilgileri girecek. Ayrıca bize başvuran insanlarımızın iş başvurularını ve niteliklerini de biz bu sisteme gireceğiz. Burada işçi arayanlarla iş arayanları eşleştireceğiz. Bu doğrultuda bizlere iş bulmak için başvuran kardeşlerimizden tek şartımız olacak. O da Kahramankazanda ikamet ediyor olmaları. Biz Kahramankazanda yaşayan ve işi olmayan tüm kardeşlerimize iş bulacağız dedik ve onlara iş sahibi yapmakta bizim boynumuzun borcu. Allah nasip ederse bu sözümüzü yerine getireceğiz.

Müjdeyi verdi

Başkan Oğuz bu kapsamında vatandaşları iş imkânı ile buluşturmaya başladıklarını belirterek önümüzdeki günlerde projenin tanıtımını düzenleyecekleri toplantı yapacaklarını söyledi. Oğuz projenin tanıtım toplantısında da çok sayıda vatandaşın işe yerleştirilmesini yapacaklarının müjdesini verdi.

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Dün 22:04 TSİ - Yaşam

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