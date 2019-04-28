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MEB 'kalfalık ve ustalık' için 'e-sınav'

ANKARA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, "MEB olarak kalfalık ve ustalık için teorik sınavın elektronik sınav olarak yapılabilmesi için çalışmalarımızı tamamladık ve ilk e-sınavı Ankara'da bugün uyguladık." dedi.

MEB 'kalfalık ve ustalık' için 'e-sınav' dönemini başlattı mask
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MEB 'kalfalık ve ustalık' için 'e-sınav'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kalfalık ve ustalık için teorik sınavın, elektronik sınav (e-sınav) olarak yapılabilmesi amacıyla çalışmaları tamamladıklarını ve ilkini bugün Ankara'da uyguladıklarını bildirdi.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak kalfalık ve ustalık sınavlarının dönemlerine ve teorik sınavların e-Sınav olarak uygulanabilmesine yönelik düzenleme yaptıklarını belirtti.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge'de yaptıkları değişiklikle kalfalık ve ustalık sınavlarının artık iki ayda bir yapılabileceğini ve teorik sınavların e-sınav olarak uygulanabileceğini aktaran Özer, "MEB olarak bu kapsamda teorik sınavın elektronik sınav olarak yapılabilmesi için çalışmalarımızı tamamladık ve ilk e-Sınavı Ankara'da uyguladık." bilgisini verdi.

Mesleki eğitim merkezlerinde, 27 alan ve 142 dalda kalfalık ve ustalık sınavları yapıldığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim merkezlerimizde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kalfalık ve ustalık sınavlarına başvurular giderek artmaktadır. Örneğin kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarına 2019 Şubat döneminde 67 bin 295 aday başvuru yaptı. Sınavlara yönelik taleplere hızla cevap verebilmek ve dönemsel beklemeleri de önlemek için iki alanda iyileştirme yapacağımızı daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Her iki iyileştirme ile ilgili düzenlemeleri yaptık.

İlk olarak toplu olarak yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavları artık iki ayda bir yapılabilecek. Düzenlemeye bir ilave daha yaptık, ihtiyaç durumuna göre Bakanlık bazı il ve mesleki eğitim merkezlerinde bu sınavların her ay yapılmasını da sağlayacak. Kalfalık ve ustalık sınavları artık yılda en az altı kez toplu olarak yapılacak, ihtiyaç durumuna göre her ay da yapılabilecek. Böylece koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini beklemelerinden kaynaklanabilecek sorunlar kaldırılmış ve sınavlara erişim sıklığı da artırılmış oldu."

Teorik sınavda ilk kez e-sınav seçeneği uygulandı

Özer, belgelendirme süreçlerinde ikinci iyileştirme olarak kalfalık ve ustalık sınavlarının teorik sınavının elektronik olarak da uygulanabilmesinin sağlandığını dile getirdi.

Bu imkana izin veren düzenlemeyi yaptıktan sonra e-sınava yönelik çalışmaları başlattıklarına değinen Özer, şöyle konuştu:

"Hem kalfalık hem de ustalık belgesine yönelik teorik sınavların elektronik sınav olarak yapılmasına yönelik ilk uygulamayı da bugün Ankara'da elektronik sınav merkezimizde gerçekleştirdik. Böylece bir taraftan kalfalık ve ustalık sınavlarına erişimi artırırken diğer taraftan teorik sınavın elektronik sınav olarak uygulanabilmesini de sağlamış olduk. Artık amacımız e-sınav imkanını tüm alanları kapsayacak şekilde 81 ilde gerçekleştirmek."

Mahmut Özer, e-sınav süreçlerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yoğun çalışma yürüttüğünü ve büyük emek verdiğini belirterek, teşekkür etti.

Muhabir: Selma Kasap

Dün 22:13 TSİ AA Ankara- Yaşam

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