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Dün 22:15 TSİ- Yaşam G: Dün 22:26 TSİ

Dumlupınar: Vatan Sağolsun Fragmanı yayınlandı

66 yıl önce Dumlupınar denizaltısı Çanakkalede İsveç bandıralı bir şileple çarpıştı. Bu acı olayda 5 asker hemen kurtarıldı. Denizaltının arka kısmına sığınmayı başaran 22 asker için umutla ve canla başla kurtarma çalışmaları yapılsa da sonuç alınamadı. Toplamda 7 subay 35 astsubay 39 deniz erimiz şehit oldu.

Dumlupınar: Vatan Sağolsun Fragmanı mask
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DUMLUPINAR: VATAN SAĞ OLSUN

FILMINDEN İLK GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

GEÇMIŞIMIZIN EN HÜZÜNLÜ ANLARINDAN BIRI DUMLUPINAR DENIZALTISININ ÇANAKKALE AÇIKLARINDA İSVEÇ BANDIRALI BIR ŞILEPLE ÇARPIŞTIĞI ZAMAN YAŞANIRKEN DIJITAL SANATLAR YAPIMEVI VEFA MINNET VE HATIRLANMA BEKLEYEN BU GERÇEK HIKAYEYI SEYIRCIYLE BULUŞTURUYOR. VATAN SAĞ OLSUN DIYEREK DENIZIN DERINLIKLERINDE ÖLMEYI BEKLEYEN DUMLUPINAR ŞEHITLERININ ANISINA ITHAF EDILEN DUMLUPINAR: VATAN SAĞ OLSUN FILMI 17 OCAK 2020DE VIZYONA GIRECEK.

Bundan tam 66 yıl önce Dumlupınar denizaltısı Çanakkalede İsveç bandıralı bir şileple çarpıştı. Bu acı olayda 5 asker hemen kurtarıldı. Denizaltının arka kısmına sığınmayı başaran 22 asker için umutla ve canla başla kurtarma çalışmaları yapılsa da sonuç alınamadı. Toplamda 7 subay 35 astsubay 39 deniz erimiz şehit oldu.

Dijital Sanatlar Yapımevi kahramanlık destanlarıyla dolu tarihimizin bu unutulmaz askerlerinin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor. DUMLUPINAR: VATAN SAĞ OLSUN ismini taşıyan FILMIN SENARYOSUNU MERT DIKMEN yazdı YÖNETMENLIĞINI CAN ULKAY üstlendi MÜZIKLERINI FAHIR ATAKOĞLU besteliyor. EMEKLI TÜMAMIRAL CEM GÜRDENIZIN DANIŞMANLIĞINDA devam eden çalışmalar bu destansı hikayeyi yeni nesillerle buluşturmanın gerektirdiği titizlikle sürerken ilk teaser izleyicilerin beğenisine sunuldu.

YILDIZLAR BULUŞUYOR

Denizin 87 metre derinliğinde yaşam mücadelesi veren kahramanları ALI ATAY UĞUR GÜNEŞ İSMAIL HACIOĞLU MURAT YILDIRIM TANER ÖLMEZ AHMET RIFAT ŞUNGAR GIBI BIRBIRINDEN DEĞERLI ISIMLER CANLANDIRIYOR. Sinemamızın yetenekli ve başarılı aktrislerinden FARAH ZEYNEP ABDULLAH da filmin başrol oyuncuları arasında

Vatan Sağ Olsun diyerek denize kahramanlık mührü vuran şehit askerlerimizin anısına ithaf edilen DUMLUPINAR: VATAN SAĞ OLSUN önümüzdeki yıl ocak ayında vizyona girecek.

Dün 22:15 TSİ Ankara- Yaşam

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