Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasının açılması boşanmalarda oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Belli şartlara sahip evli çiftler mahkemeye başvurarak evliliklerini sonlandırabilmekte ve mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaştıklarını belirten beyanlarını mahkemeye sunarak tek celsede boşanabilmektedirler.

Boşanma davası nasıl açılır anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ile gerçekleştirilmektedir. Çekişmeli davalarda taraflar birbirlerinin evliliğin bitmesine neden olan kusurlarını mahkeme huzurunda ispat etmek zorunda bırakılmışken anlaşmalı davalarda beyanın özgür irade ile gerçekleşmesi ve belli şartların oluşması halinde hakim boşanmaya karar vermektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Şartları

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik süresi ve anlaşılan konular üzerinde mutabakat başka olmak üzere belli şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma şartları 2019 şunlardır:

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için boşanmanın getireceği tüm hukuki sonuçlarda anlaşma sağlanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında karar verilebilmesi için hakimin kanaati gereklidir. Taraflar duruşmaya katılarak boşanma kararını özgür iradeleriyle gerçekleştirdiklerini mahkeme huzurunda da beyan etmelilerdir.

Yukarıda bahsi geçen şartların oluşması halinde anlaşmalı boşanma kararının tek celsede alınması mümkündür. Şartların herhangi birinin eksik olması halinde ise boşanmak isteyen eşler çekişmeli boşanma davası açarak boşanma işleminin yapılmasını sağlayabilirler.

Boşanma davasına konu olan anlaşmalar hakimin takdirine göre değişikliğe uğrayabilmektedir. Özellikle çocuğun menfaatinin sağlanması noktasında görevli olan boşanma hakimleri çocuğun velayeti, nafaka gibi konularda anlaşma hükümlerinde değişikliğe gidebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü 2019 ve anlaşmalı boşanma dilekçesinin birlikte sunulması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak yürütülmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için tarafların anlaştıklarını beyan ettikleri konuları içeren protokolün ve dava dilekçesinin aile mahkemesine sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte dava açmak için herhangi bir eşin mahkemeye müracaat etmesi yeterlidir.

Aile Mahkemesi diğer eşe anlaşmalı boşanma isteyip istemediğini, anlaşmalı boşanma protokolüne katılıp katılmadığını soracak verilen cevap olumlu ise evlilik birlikteliği sonlandırılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatsız Açılabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davaları avukatsız açılabilen davalar olmakla birlikte anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesinin hazırlanması teknik bilgi gerektiren konulardandır.

Bu sebeple aile hukuku alanında uzman avukat ve avukatlık bürolarından destek alınması davanın daha hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Anlaşma protokolünde değinilmeyen hukuki sonuçlar davanın uzamasına sebep olacağından avukatlarla birlikte anlaşma protokolü yapılmasında fayda vardır.