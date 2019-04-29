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Aytemiz Alanyaspor'un Acı Günü

Kayserispor deplasmanından Antalya’nın Alanya ilçesine döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sural’ın ölüm haberini alan takım arkadaşları, kulüp yönetimi ve çok sayıda taraftar hastaneye akın etti.

Aytemiz Alanyaspor'un Acı Günü mask
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Aytemiz Alanyaspor’un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dönüşe geçti. Kayseri’den bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.’nın kullandığı VIP minibüs saat 02.30 sıralarında Alanya’nın girişindeki Dinek mevkii yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada futbolculardan Josef Sural başını çarparak ağır yaralanırken, Welinton Souza ve Isaac Sackey ise hafif şekilde yaralandı. Diğer futbolcular ve 2 sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı futbolcular ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından minibüsün 2 sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Sürücülerden birinin ifadesinde olayın şokuyla kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi. Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Durumu ciddi olan, kafasından darbe aldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Josef Sural ise ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan ve yoğun bakımda tedavisi süren Sural, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sural’ın ölüm haberini alan takım arkadaşları, kulüp yönetimi ve çok sayıda taraftar hastaneye akın etti.

ALANYASPOR RESMİ HESABINDAN ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Sural’ın hayatını kaybetmesi üzerine Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun.”

(Erdal Anak /İHA)

Bugün 09:48 TSİ İHA Antalya- Spor

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