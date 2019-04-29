29 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu

Yurdun iç ve doğu bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı bulutlu 24
- İstanbul: Parçalı bulutlu 23
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
- Bursa: Parçalı bulutlu 27
- Adana: Parçalı bulutlu 27
- Antalya: Parçalı bulutlu 24
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
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