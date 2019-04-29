Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 09:52 TSİ- Spor G: Bugün 09:54 TSİ

29 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;

29 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yurdun iç ve doğu bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı bulutlu 24
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 23
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
  • Bursa: Parçalı bulutlu 27
  • Adana: Parçalı bulutlu 27
  • Antalya: Parçalı bulutlu 24
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Bugün 09:52 TSİ İHA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Aytemiz Alanyaspor'un Acı Günü mask
Aytemiz Alanyaspor'un Acı Günü
U15 Türkiye Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası Ankara'da başladı mask
U15 Türkiye Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası Ankara'da başladı
Galatasaray İdmanlarında Taktik Çalışmaya Devam Ediyor mask
Galatasaray İdmanlarında Taktik Çalışmaya Devam Ediyor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Burası Gençlerimizin Sporcularımızın Bakanlığı'' mask
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Burası Gençlerimizin Sporcularımızın Bakanlığı''
Beşiktaş'ta Şenol Güneş İlk Peşinde mask
Beşiktaş'ta Şenol Güneş İlk Peşinde
Burası. Gençlerimizin, sporcularımızın bakanlığı" mask
Burası. Gençlerimizin, sporcularımızın bakanlığı"
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit mask
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır mask
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır
Bursa’da Dinamit Uzmanlığı Üzerine Çalışan Fabrikada Patlama mask
Bursa’da Dinamit Uzmanlığı Üzerine Çalışan Fabrikada Patlama
Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Bodrum'da Tatil Yapacak mask
Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Bodrum'da Tatil Yapacak
AHİD Ankaralı Belediye Başkanlarına Ziyaret Gerçekleştirdi mask
AHİD Ankaralı Belediye Başkanlarına Ziyaret Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’

GALERİ

28 Nisan Günün Özet Haberleri mask
28 Nisan Günün Özet Haberleri
Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi mask
Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi
Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta! mask
Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta!
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı mask
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi mask
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi
Hülya Koçyiğit Kimdir? mask
Hülya Koçyiğit Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL