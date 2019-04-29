29 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9520 liradan alınan dolar 5,9540 liradan, 6,6480 liradan alınan euro ise 6,65 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,94 liradan, 6,63 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)