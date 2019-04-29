Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 10:01 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:02 TSİ

Marmaris’te 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Marmaris’te saat 07.43 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmaris’te 4.8 Büyüklüğünde Deprem mask
Büyütmek için resme tıklayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen son bilgilere göre, saat 07.43’te, Marmaris’in 144 kilometre açığında, Yunanistan’ın 12 Adalar yakınında richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Saat 08.00’de ise Marmaris’in 158 kilometre açığında, 12 Adalar yakınında 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Deprem Marmaris ve çevresinde hissedildi.

(İHA)

# DEPREM HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:01 TSİ İHA Muğla- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Marmaris’te 4.8 Büyüklüğünde Deprem mask
Marmaris’te 4.8 Büyüklüğünde Deprem
Yenimahalle'de araçta sıkışan sürücü 2 saatte kurtarıldı mask
Yenimahalle'de araçta sıkışan sürücü 2 saatte kurtarıldı
Hakarete Uğrayan Havalimanı Çalışanı Şikayetçi Oldu mask
Hakarete Uğrayan Havalimanı Çalışanı Şikayetçi Oldu
Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu 28 kişi Gözaltına Alındı mask
Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu 28 kişi Gözaltına Alındı
Bursa’da Ruhsatsız Silah Ticareti Yapanlara Operasyon: 23 gözaltı mask
Bursa’da Ruhsatsız Silah Ticareti Yapanlara Operasyon: 23 gözaltı
Rabia Naz Soruşturması Çok Yönlü Devam Ediyor mask
Rabia Naz Soruşturması Çok Yönlü Devam Ediyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit mask
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır mask
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır
Bursa’da Dinamit Uzmanlığı Üzerine Çalışan Fabrikada Patlama mask
Bursa’da Dinamit Uzmanlığı Üzerine Çalışan Fabrikada Patlama
Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Bodrum'da Tatil Yapacak mask
Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Bodrum'da Tatil Yapacak
AHİD Ankaralı Belediye Başkanlarına Ziyaret Gerçekleştirdi mask
AHİD Ankaralı Belediye Başkanlarına Ziyaret Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’

GALERİ

28 Nisan Günün Özet Haberleri mask
28 Nisan Günün Özet Haberleri
Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi mask
Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi
Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta! mask
Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta!
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı mask
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi mask
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi
Hülya Koçyiğit Kimdir? mask
Hülya Koçyiğit Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL