Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen son bilgilere göre, saat 07.43’te, Marmaris’in 144 kilometre açığında, Yunanistan’ın 12 Adalar yakınında richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Saat 08.00’de ise Marmaris’in 158 kilometre açığında, 12 Adalar yakınında 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Deprem Marmaris ve çevresinde hissedildi.
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Marmaris’te 4.8 Büyüklüğünde Deprem
Marmaris’te saat 07.43 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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