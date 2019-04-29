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Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri IDEF'19'da Vtrine Çıkacak

Kamuoyunda Atak'ın "ağır abisi", Atak-2 olarak da bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez IDEF'19'da vitrine çıkacak.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri IDEF'19'da Vtrine Çıkacak mask
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ANKARA(AA) - Dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinlikleri arasında yerini alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) Türkiye adına önemli bir ilk yaşanacak. Kamuoyunda Atak'ın "ağır abisi", Atak-2 olarak da bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez fuarda vitrine çıkacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 22 Şubat'ta Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) bu konuda daha önce başlayan çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bir yandan helikopterin birebir ölçülerdeki modelini çalışan TUSAŞ, yoğun bir mesainin sonunda Ağır Sınıf Taarruz Helikopter "mockup"ını IDEF'19'a yetiştirdi.

İlk kez kamuoyu önüne çıkacak

Ağır Sınıf Taarruz Helikopter modeli, TUSAŞ'ın standında başta kendi sınıfındaki en etkili taarruz helikopteri Atak olmak üzere şirketin diğer hava platformlarıyla ilk kez kamuoyu önüne çıkacak.

Anadolu Ajansı, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri son fuar hazırlıkları sırasında çekilmiş fotoğrafına ulaştı. Fotoğrafta, helikopterin fuarda, yerli mühimmatların maketleriyle donatılmış şekilde sergileneceği görülüyor.

Zorlu şartlarda etkin ve caydırıcı

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bu alandaki ihtiyacına yönelik olarak başlatıldı.

Projeyle yüksek miktarda faydalı yük taşıyabilen, zorlayıcı çevresel etmenlere dayanıklı, ileri teknoloji hedef takip ve görüntüleme, elektronik harp, seyrüsefer, haberleşme ve silah sistemleriyle donatılmış, yüksek manevra kabiliyetine ve performansına sahip, etkin ve caydırıcı bir taarruz helikopterinin tasarlanarak üretilmesi planlanıyor.

Projeyle ayrıca yerli sistem kullanımının azami seviyeye çıkarılması, tedarik güvenliği ve ihracat serbestliğinin sağlanması hedefleniyor.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi'nin yurt dışı bağımlılığın azaltılmasında, mevcut yurt içi projelerde edinilen bilgi birikimi ile yerli, milli ve yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesinde ve TSK'nin etkinliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Atak'ın 2 katı kalkış ağırlığı

Geliştirilecek helikopter, mevcut Atak helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yerini alacak. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

10 ton sınıfındaki helikopter, 2 turboşaft motora sahip olacak ve bin 200 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyacak.

Tandem kokpitli helikopter, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilecek. Helikopter, çevresel etmenlere dayanıklı, yüksek ileri hız limitine sahip olacak.

Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunacak helikopterde, yüksek kalibreli top, yeni nesil 2,75 inç roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tanksavar füzeleri ile havadan havaya füze sistemleri olacak.

Bugün 10:10 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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