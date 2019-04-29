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Çamlıca Camii'nin Resmi Açılışı Cuma Günü Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cuma günü resmi açılışının yapılacağını söylediği Çamlıca Camii’nin son hali havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, cami görenleri kendisine hayran bıraktı.

Çamlıca Camii'nin Resmi Açılışı Cuma Günü Yapılacak mask
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Çamlıca’da 2013 yılında yapımına başlanan ve 6 yılda tamamlanan Çamlıca Camii’nin resmi açılışı Cuma Günü yapılacak. Regaib Gecesi ibadete açılan Cami’i ise resmi açılışa sayılı günler kala havadan görüntülendi. Camiden çekilen görüntülerde, cami adeta görenleri kendisine hayran bıraktı.

Isparta’dan gelen Murat Küçükgöz, “Yaptırandan Allah razı olsun. Ben Isparta’dan geliyorum. Böyle bir cami’ide namaz kılmak güzel bir şey, gurur verici. Güzel bir cami, ben gurur duydum.

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olan Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi bulunuyor. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark da var.

(Mustafa Biçer /İHA)

Bugün 11:14 TSİ İHA İstanbul- Kültür - Sanat

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