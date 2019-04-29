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Albayrak, "Ocak’tan Beri Süren Artış, Güçlü Toparlanmanın Da Göstergesi''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksinin artmaya devam edeceğini açıkladı.

Albayrak, "Ocak’tan Beri Süren Artış, Güçlü Toparlanmanın Da Göstergesi'' mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan Nisan ayına ait Ekonomik Güven Endeksi verisine ilişkin sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulundu. Albayrak, bir önceki aya göre yüzde 3,4 artan ekonomik güven endeksinin alınan aksiyonlarla artırmaya devam ettiğini belirterek, “Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bugün 11:18 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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