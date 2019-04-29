TFF’den Josef Sural Kararı

Dün oynanan Kayserispor maçı sonrası 7 arkadaşı ile bindiği özel bir minibüsün yaptığı kaza sonrası hayatını kaybeden Josef Sural için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçlarda saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
TFF’den konu hakkında şu açıklama yapıldı:
“ Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Josef Sural’ın vefatı sebebiyle, 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacak.”
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