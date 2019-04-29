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TFF’den Josef Sural Kararı

Kayseri deplasmanı dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural için Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak maçlarda saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF’den Josef Sural Kararı mask
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Dün oynanan Kayserispor maçı sonrası 7 arkadaşı ile bindiği özel bir minibüsün yaptığı kaza sonrası hayatını kaybeden Josef Sural için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçlarda saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF’den konu hakkında şu açıklama yapıldı:

Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Josef Sural’ın vefatı sebebiyle, 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacak.”

(İHA)

Bugün 11:22 TSİ İHA Kayseri- Spor

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