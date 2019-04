Londralılar'dan "Türk İşi Dondurma"ya Tam Not

İngiltere’deki Yunus Emre Enstitüsü, Soas Üniversitesi ve Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen Türk Filmleri Festivali kapsamında, Türk sinemasının seçkin filmleri Londra’da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Her sene Türk yapımı filmleri Londralılarla buluşturan Türk Film Festivali’nin bu sene 2’ncisi düzenlenirken, gösterimde olan filmlere büyük ilgi gösterildi. Türk İşi Dondurma filmi dün akşam sinemaseverle buluştu. Film, Londra’da yaşayan Türkleri ve İngilizleri aynı salonda buluştururken, filmin hem duygusal hem de kahkaha dolu olması seyircinin takdirini topladı. Regents Street Sinemalarında gösterime giren Türk İşi Dondurma filminin gösterimine Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Mehmet Karakuş, filmin yönetmeni Can Ulkay, filmin oyuncularından James Farley de katıldı.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı ve başrollerinde Ali Atay, Erkan Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun yer aldığı Türk İşi Dondurma filmi seyirciden tam not aldı. 24-30 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan film günleri Londra’nın en yoğun bölgelerinden Regents Street’teki Regents Sinema Salonlarında gösterimi yapılıyor.

‘’17 OCAK’TA DUMLUPINAR FİLMİ GÖSTERİMDE OLACAK’’

Türk İşi Dondurma Filmi yönetmeni Can Ulkay gösterim sonrası yaptığı açıklamada, Dumlupınar gemisinin hikayesinin anlatılacağı filmin çalışmalarına başlandığını ve Ocak ayında gösterime gireceğini müjdesini verdi. Ulkay festival ile ilgili ise "Çok iyi geçiyor. İngiltere’de her inşallah başlayacak gösterime. Şu an her şey oldukça iyi Avrupa’da. Güçlenen bir Türk Film Haftası görüyoruz. Ben eminim ki seneye daha da çok güçlenecek. Şu anda ilgi de çok iyi, daha da artacaktır. Yeni projemiz, dün sosyal medya ve basın ile paylaştık. Dumlupınar denizaltısının çekimlerine Ağustos ayında başlayacağız. 17 Ocak’ta da sinemalarda olacak” açıklamalarında bulundu.

Türk İşi Dondurma filminde rol alan İngiliz Aktor James Farley ise gösterim çıkışı yaptığı açıklamada İstanbul’a hayran kaldığını söyledi. Farley, “Bu film oldukça özel bir durumda. Oynadığım rol bir Avustralya İngilizcesiydi. Benim aksanım ise İngiliz İngilizcesiydi. Alışmadığım bir dilde konuşmak oldukça farklıydı. El hareketleri ile de konuşmama destek kattım. İstanbul ise inanılmaz güzellikteydi. Özellikle eski bölgeleri oldukça etkileyiciydi. Kapalı Çarşı, Ayasofya, Karaköy oldukça güzeldi. Çok güzel bir tecrübe oldu. İstanbul’da çok güzel bir vakit geçirdim” sözleriyle İstanbul ve film hakkında düşüncelerini dile getirdi.

“11 UZUN METRAJLI FİLM GÖSTERİMDEYDİ”

Londra Türk Film Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğin ev sahipliğini yapan Yunus Emre Enstitüsü görevlisi Kübra Yıldırım Kan yaptığı açıklamada, “Türk İşi Dondurma filmini 2’nci defa izleyişim. Yine aynı zevki aldım. Güzel bir festival oldu Londra. Regents Street sinemalarında 11 uzun metrajlı film izledik” dedi.

(Yunus Dalgıç /İHA)