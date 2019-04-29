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Çankaya Belediyesi, Cebeci, Öveçler, Türközünde İftar Çadırı Kuracak

Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü iftar çadırları uygulamasını bu yıl da devam ettirecek. Çankaya çeşitli bölgelerde kurduğu iftar çadırları ile 785 bin vatandaşla sofrasını paylaşan Çankaya Belediyesi, bu Ramazan’da da 135 bin vatandaşı kardeşlik sofralarında ağırlayacak.

Çankaya Belediyesi, Cebeci, Öveçler, Türközünde İftar Çadırı Kuracak mask
Çankaya Belediyesi, Cebeci, Öveçler, Türközünde İftar Çadırı Kuracak mask
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Alper Taşdelen: “Belediye halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu Ramazan’da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşayacağız. İnancı kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm halkımıza eşit hizmet vermeye özen gösteriyoruz”

  Çankaya Belediyesinin 2014 yılından bu yana kurduğu iftar çadırları bugüne kadar 785 bin vatandaşı konuk etti. Bu yıl da 135 bin vatandaşla sofralarını paylaşmayı hedefleyen Çankaya Belediyesi Cebeci, Türközü, ve Öveçler’de iftar çadırı kuracak.  

ÜLKEDE DİRLİK VE BİRLİK TEMENNİSİ

2014 yılından bu yana kurdukları iftar çadırlarının dolup taşmasından mutlu olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Hizmette hiçbir ayırım yapmadıklarını, inancı, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun halka eşitlik anlayışıyla dokunduklarını belirten Alper Taşdelen, “Acıda sevinçte bir arada olmak, birlik olmak her şeyden önce insani görevimizdir. Belediye halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu Ramazan’da da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşayacağız. Dileğim ülkemizde dirliğin, birliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın bozulmadan tam tersi artarak sürmesi ve huzur içinde yaşamaktır. 1 milyon Çankayalının tümünü kucaklıyor, bereketli sofralarımızın daha da büyümesini temenni ederek Ramazan’ın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

İFTAR ÇADIRI KURULAN YERLER

Cebeci Bölgesi: İnönü Stadyumu yanı Cebeci Pazaryeri

Türközü Bölgesi: Metin Oktay Mah. Yunus Emre Camii Yanı

Öveçler: Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi

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