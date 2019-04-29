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Yenimahalle'ye 300 Bin Mevsimlik Çiçek Ekiliyor

Yenimahalle Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte kent estetiği çalışmalarına başladı.

Yenimahalle'ye 300 Bin Mevsimlik Çiçek Ekiliyor mask
Yenimahalle'ye 300 Bin Mevsimlik Çiçek Ekiliyor mask
Yenimahalle'ye 300 Bin Mevsimlik Çiçek Ekiliyor mask
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Yenimahalle renk cümbüşüne dönüyor

Başkent’te güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte belediye ekipleri harekete geçti. Yenimahalle’nin dört bir yanında rengârenk çiçekler boy göstermeye başladı.

Park ve yeşil alanlara rengârenk görüntü

Mevsimlik çiçeklerle Yenimahalle’yi süsleyen Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kadife, Petunya, Begonya, Vinca, Menekşe, Aslanağzı ve Karanfil’den oluşan çiçeklerle ilçe genelinde bulunan park ve yeşil alanları rengârenk bir görüntüye kavuşturuyor.

Yıl boyunca toplamda 300 bin mevsimlik çiçek ekerek ilçenin dört yanını mevsimlik çiçeklerle donatacak Yenimahalle Belediyesi, çiçekler ekilirken estetik dokunuşlar yaparak peyzaj çalışmaları da yapıyor.

Öte yandan ekipler; köyler, mezarlıklar, okul bahçeleri ve ağaçlandırma alanları başta olmak üzere ilçe genelinde çim biçme, ağaç budama ve yabani otları temizleme çalışmaları ile ilçeyi görüntü kirliliğinden de kurtarıyor. 

Çiçekler şehrin vitrinidir”

Çiçeklerin Yenimahalle’ye ayrı bir güzellik kattığını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ekiplerimiz, ilçemizin birçok noktasında çiçek ekim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çiçekler şehrin vitrinidir. Çiçeklendirme çalışmalarımızla ilçemize yeni bir çehre kazandırıyoruz” dedi.

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Bugün 11:54 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Yaşam

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