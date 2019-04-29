Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Türkiye'den 4 Madalya

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın son gününde Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya elde etti. Milliler toplamda 2 altın, 2 bronz madalya ile ülke sıralamasında 3'üncü basamakta yer aldı.

57 kiloda Özlem Yıldız final müsabakalarına kadar sırasıyla Alman, İtalyan, Rus, Romen, Avusturyalı rakiplerini ipponla mağlup etti. Özlem, final müsabakasında ise Rusyalı Galitskaia'yı waza-ari puanıyla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

+70 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Hilal Öztürk, Alman, Fransız ve Hollandalı rakiplerini ipponla mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında da Brezilyalı Santos karşısında ippon üstünlüğü kuran Hilal, birincilik kürsüsüne çıktı.

63 kiloda Habibe Afyonlu da ilk turu bay geçti. Alman ve Avusturyalı rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Afyonlu, bu turda Belçikalı rakibine mağlup olarak repesaja kaldı. Sırasıyla İngiliz ve Brezilyalı rakiplerini yenerek bronz madalya maçı için hak kazanan Habibe, bronz madalya maçında Rus Guzun ile karşılaştı ve maçı ipponla kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Çaykur Rize oldu. Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara Sor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 8'i kadın toplam 110 veteran judoka tatamide mücadele etti. Ferdi müsabakaların ardından yapılan takım karşılaşmalarında ilk sırayı Çaykur Rize, ikinciliği İstanbul, üçüncülüğü Ankara ve Sakarya bölgesi karmaları elde etti. Sıkletlerinde dereceye giren judokalara ödülleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Federasyon eski başkanı Fatih Uysal, federasyon başkanı Sezer Huysuz ve teknik asbaşkan Levent Murat Şahin tarafından verildi.