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Endonezya’da Sel Bilançosunda 30 Ölü, 13 Kişi Kayıp

Endonezya’nın Sumatra adasında meydana gelen sağanak yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a çıktı, 13 kişi ise kayıp.

Endonezya’da Sel Bilançosunda 30 Ölü, 13 Kişi Kayıp mask
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Endonezya Afet Ajansı, Sumatra adasında günler süren sağanak yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a çıktığını, 13 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Sumatra adasının kıyı vilayeti olan Bengkulu’nun sular altında kalmasıyla yüzlerce bina, köprüler ve yollar zarar gördü. Bölgede yaşayan 12 bin kişi tahliye edildi. Vilayetin en çok zarar gören ilçesinde Bengkulu Tengah 22 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce hayvan telef oldu.

Yetkililer bölgeden tahliye edilen insanlar için geçici barınak ve kamu mutfakları kurdu.

6 kişilik aile yok oldu

Sumatra’nın Lampung eyaletinde Cumartesi günü yağan şiddetli yağmurun tetiklediği bir heyelan altı kişilik bir aileyi öldürdü ve komşu bölgelere ulaşım bağlantılarını bozdu. Başkent Jakarta’nın sel meydana gelen bölgelerinde geçen hafta en az iki kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla insan evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

(İHA)

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