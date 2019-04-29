Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 13:18 TSİ- Yaşam G: Bugün 13:19 TSİ

2019 Yılı Fitre Bedelinin 23 Lira

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar’da düzenlenen Ramazan Ayı Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Ali Erbaş konuşmasında 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu belirtti.

2019 Yılı Fitre Bedelinin 23 Lira mask
Büyütmek için resme tıklayın

Üsküdar’da 2019 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısı “Ramazan ve İnfak” ana teması ile gerçekleştirildi. İSAM’da (İslam Araştırmaları Merkezi) düzenlenen toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Programda konuşma gerçekleştiren Ali Erbaş, yaklaşmakta olan Ramazan ayının anlan ve öneminden bahsetti. Ayrıca Erbaş, 2019 yılı fitre bedeline ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Konuşmasında 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Erbaş; “Vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca zekat fitre fidye sadaka gıda paketi bayramlık kıyafet gibi bağışlarını tdv.org veya bağış.tdv.org adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabilecekler. Ayrıca bağışçılarımız tüm GSM cep telefonları operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601’e kısa mesaj göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir mesaj ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk lirasıdır. Fitre yazacak 5601’e gönderecek, bir fitre karşılığı olan 23 lira ödemiş olacak” dedi.

(İHA)

Bugün 13:18 TSİ İHA Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
İngiliz Tatilcilerin Tercih Noktası Aydın Sahilleri mask
İngiliz Tatilcilerin Tercih Noktası Aydın Sahilleri
Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? mask
Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?
MEB 'kalfalık ve ustalık' için 'e-sınav' mask
MEB 'kalfalık ve ustalık' için 'e-sınav'
Motorsikletçiler Ankara'da Çocuk İstismarına Tepki Gösterdi mask
Motorsikletçiler Ankara'da Çocuk İstismarına Tepki Gösterdi
Çubuk İlçesinde Rögara düşen dana, iş makinesiyle kurtarıldı mask
Çubuk İlçesinde Rögara düşen dana, iş makinesiyle kurtarıldı
Barajlarda yağmur bereketi mask
Barajlarda yağmur bereketi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit mask
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı mask
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır mask
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı mask
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı
Bursa’da Dinamit Uzmanlığı Üzerine Çalışan Fabrikada Patlama mask
Bursa’da Dinamit Uzmanlığı Üzerine Çalışan Fabrikada Patlama

GALERİ

Josef Sural Kimdir? mask
Josef Sural Kimdir?
28 Nisan Günün Özet Haberleri mask
28 Nisan Günün Özet Haberleri
Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi mask
Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi
Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta! mask
Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta!
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı mask
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi mask
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL