Üsküdar’da 2019 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısı “Ramazan ve İnfak” ana teması ile gerçekleştirildi. İSAM’da (İslam Araştırmaları Merkezi) düzenlenen toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Programda konuşma gerçekleştiren Ali Erbaş, yaklaşmakta olan Ramazan ayının anlan ve öneminden bahsetti. Ayrıca Erbaş, 2019 yılı fitre bedeline ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Konuşmasında 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Erbaş; “Vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca zekat fitre fidye sadaka gıda paketi bayramlık kıyafet gibi bağışlarını tdv.org veya bağış.tdv.org adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabilecekler. Ayrıca bağışçılarımız tüm GSM cep telefonları operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601’e kısa mesaj göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir mesaj ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk lirasıdır. Fitre yazacak 5601’e gönderecek, bir fitre karşılığı olan 23 lira ödemiş olacak” dedi.

(İHA)