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IDEF, 14'üncü Kez Kapılarını Açıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF, yarın başlayacak.

IDEF, 14'üncü Kez Kapılarını Açıyor mask
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Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), bu yıl 14'üncü kez kapılarını açacak.

Fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuara, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği olmak üzere 20 kurum ve kuruluş destek veriyor.

Binden fazla firma boy gösterecek

Fuara bu yıla 576'sı yabancı, 485'ü Türk toplam bin 61 firma katılacak. Türk firmalarının 250'si KOBİ'lerden oluşacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarından 68 ülkeden 550 kişiden oluşan 150 heyetin katılım sağlayacağı fuarda, heyetlerde 68 üst düzey yetkili yer alacak.

Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmeler; yabancı heyetler, Türk makamları ve yerli-yabancı katılımcı firmalar arasında planlanan ikili görüşmeleri kapsıyor.

Fuarda 70 imza töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor. İmza törenleri ile yerli ve yabancı iş birlikleri ilan edilecek.

Yeni ürünler ilk kez vitrine çıkacak

IDEF katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF görüşmeler açısından ise dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarı olarak dikkati çekiyor.

Fuar, bu sene katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak.

IDEF'te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi tarafında geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak.

Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alacak.

- Fuar, bu sene katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak
- IDEF'e bu yıla 576'sı yabancı, 485'ü Türk toplam bin 61 firma katılacak. Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek
- Fuarda 70 imza töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor

Bugün 13:24 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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