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29 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245 lira oldu.

29 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
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İstanbul Kapalıçarşı’da 244,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 245 liradan, bin 613 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 634 liradan, 223 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 227 liradan, bin 577 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 597 liradan, 788 liradan alınan Yarım Ziynet 798 liradan ve 394 liradan alınan Çeyrek Ziynet 399 liradan satılıyor.

(İHA)

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