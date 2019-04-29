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BAE İçin Çalıştığı İddia Edilen Tutuklu cezaevinde İntihar Etti

BAE için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan şüphelilerden biri, kaldığı cezaevinde yaşamına son verdi.

BAE İçin Çalıştığı İddia Edilen Tutuklu cezaevinde İntihar Etti mask
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İSTANBUL(AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan şüphelilerden biri intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şüpheli Zaki Y.M. Hasan'ın, başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, "uluslararası casusluk yapma" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından, sevk edildiği İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 19 Nisan'da tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tutuklu Hasan'ın, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı tek kişilik odasında, cezaevi görevlileri tarafından 28 Nisan'da saat 08.16'da sabah sayımı alınmış, tutukluya yiyecek dağıtımı esnasında saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odaya gelindiğinde, Hasan'ın banyo kapısında asılı olduğu nöbetçi infaz koruma memuru tarafından görülmüş ve hemen durumdan yetkililer haberdar edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup adli muayene ve otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıştır. Konu hakkında gerektiği taktirde bilahare bilgilendirme yapılacaktır."

Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

Bugün 13:38 TSİ AA İstanbul- Asayiş

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