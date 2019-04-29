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ATUDER Başkanı Cander, 'Acil Tıp Alanında Bilim İhraç Ediyoruz'

ATUDER Başkanı Cander, "Azerbaycan, Macaristan, Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelere acil tıp alanında bilim ihraç ediyoruz. Acil tıbbın bilimsel ihracatını sağlıyoruz." dedi.

ATUDER Başkanı Cander, 'Acil Tıp Alanında Bilim İhraç Ediyoruz' mask
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ANTALYA(AA) - Antalya'ya 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi için gelen Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Başar Cander, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil tıbbın çok geniş ve Türkiye'nin gündeminde olan en önemli branşların başında geldiğini söyledi.

Türkiye'de acil servislere yılda 130 milyon hastanın başvurduğunu ifade eden Cander, "Günlük 3 bini aşkın hasta başvurusu olan hastanelerimiz var. Böyle olunca buralar, hastanelerin en önemli fonksiyonları." diye konuştu.

Acillerde uzman kadroyla birçok şeyi yapabildiklerini anlatan Cander, Türkiye'nin, acil tıp uygulamalarında dünyada çok iyi bir yerde olduğunu ifade etti.

"Türkiye bütün dünyaya rol model oldu"

Amerika'dan sonra acil tıbbı en erken kuran ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Cander, şöyle devam etti:

"Biz acil tıbbı çok geliştirdik. Kongrelerimizle 43 ülkeye ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye, bütün dünyaya acil tıpta rol model oldu. Büyük hasta kitlemiz var, büyük potansiyel var ve bunu doğru yönetmek durumundayız. Yönettiğimiz için de büyük tecrübemiz var. Ama büyük bir geçmişimiz de var. Acil tıp konusunda her ülkede 25-30 yıllık bir geçmiş yok. Bizdeki doçent, profesör sayısı birçok ülkede yok. 150 profesör, 100'e yakın doçent, 100'e yakın öğretim üyemiz var. Bunlar çok önemli rakamlar çünkü daha hiç profesörü olmayan ülkeler var. Çünkü acil tıp yeni bir branş."

"Türkiye artık bilim ihraç ediyor"

Türkiye'nin acil tıpla ilgili aktivasyonlarının önemli kısmını yurt dışında yaptığını belirten Cander, şunları kaydetti:

"Mesela geçen yıl programlarımızı Azerbaycan, Macaristan, Ukrayna'da yaptık. Onlarda acil tıp yok. Azerbaycan, Macaristan, Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelere acil tıp alanında bilim ihraç ediyoruz. Acil tıbbın bilimsel ihracatını sağlıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Malı ihraç ediyor, para kazanıyorsunuz. Beyaz eşya ihraç ediliyor, bunlar önemli ama daha da önemlisi insanlara bilim ihraç etmek. Bunu yaptığınızda sadece mal değil aynı zamanda insan kazanıyorsunuz. İnsan kazandığınızda hem mal geliyor hem onları yönetme süreci oluşuyor."

Osmanlı Devleti'nin gelişme döneminde bilim ihraç ettiğini belirten Cander, "Bilim ihracatını yaptığımız sürece biz yönetiriz. Acil tıpta çok iyi bir konumdayız, liderlik yapacak durumdayız. Türkiye artık bilim ihraç ediyor." diye konuştu.

Bugün 13:46 TSİ AA Antalya- Sağlık

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