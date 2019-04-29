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İngiliz Tatilcilerin Tercih Noktası Aydın Sahilleri

İngiliz tatilcilerin daha çok tercih ettiği Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde otel rezervasyonlarının yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşmesi yüzleri güldürdü.

İngiliz Tatilcilerin Tercih Noktası Aydın Sahilleri mask
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AYDIN(AA) - Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim, turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Turizmcilerin "küçük İngiltere" dediği Didim'de, son 3 yılın en yoğun turist rezervasyonunun gerçekleşmesi turizmcilerin sezonu rekorla kapatacağı umudunu artırdı.

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde geçen yılın nisbeten iyi geçtiğini, bu yıl ise son 5 yılın rakamlarının üzerinde bir turisti ağırlayacaklarını söyledi.

Otellerin geçen yıl yüzde 85 dolulukla sezonu kapattığını anlatan Cengiz, "Bu sene daha iyi olacağını görüyoruz. Otelci arkadaşlar ve tur operatörleriyle yaptığımız görüşmeler, bu yıl otellerdeki doluluk oranının yüzde 90’ın üzerine çıkacağını gösteriyor." dedi.

"Rekor sayıda İngiliz bekliyoruz"

İlçeye daha çok İngiliz turistlerin geldiğine işaret eden Cengiz, şunları söyledi:

"Rezervasyonlar da gösteriyor ki 2018’de biraz hareketlenen İngiltere pazarında bu yıl rekora ulaşabileceğimizi söyleyebilirim. Balkan pazarında her zaman olan hareketliliğimiz devam edecek. İngilizlerde olduğu gibi Alman turist sayısında da bu yıl bir artış bekliyoruz. Bu sezon çok iyi geçecek. 9 günlük tatille birlikte de sezona çok hızlı bir giriş yapacağız. Bütün erken rezervasyon kontenjanları da doldu. Bundan sonra normal satışlar devam edecek."

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ise turizmde sıkıntılı dönemlerin geride kaldığını ifade etti.

"Sezonu yüzde 100 dolulukla kapatacağımızı düşünüyorum"

İlçedeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde şu andaki doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğunu aktaran Özden, "Asıl hareketlilik önümüzdeki aydan itibaren başlıyor. Sezon boyunca tüm otellerin yüzde yüze yakın bir dolulukla sezonu tamamlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde de öncü olduğunu aktaran Özden, günübirlik gelen turistin kent merkezindeki esnafa katkısına işaret etti.

Özden, "Bizim ulaşmamız gereken hedef kişi başı turistin harcama kapasitesini artırmak ve sezonu uzatmak. Yazın beş-altı aya sıkışmış bir turizm sezonu ve geriye kalan zamanlarda boş ve kapalı olan tesisler var. Bir şekilde alternatif turizmle, yeni ürünlerle, yeni birtakım çalışmalarla turizm sezonunun yayılması gerekmekte. Bunu da becerebildiğimiz zaman Türkiye turizmden çok ciddi rakamlar kazanır hale gelecek. '70 milyon turist 70 milyar dolar' turizm hedefi hiçbir şekilde hayal değil." ifadelerini kullandı.

Bugün 13:49 TSİ AA Ankara- Yaşam

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