Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 14:02 TSİ- Etkinlik G: Bugün 14:05 TSİ

Ankara Şeffaflaşıyor...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü Bir İlke İmza Atıyor.

Ankara Şeffaflaşıyor... mask
Ankara Şeffaflaşıyor... mask
Ankara Şeffaflaşıyor... mask
Haber albümü için resme tıklayın

ANKARA ŞEFFAFLAŞIYOR” SLOGANIYLA ANFA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BAŞKENT’İN PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARININ BİTKİSEL PEYZAJ ÇALIŞMALARINA KATILMAK İSTEYEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP FİRMALARIN ÖN BAŞVURULARINI, 30 NİSAN-3 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA ALACAK

Başkent'in Park ve Bahçeleri Daha Da Güzel Olacak

ANFA Genel Müdürlüğü, Ankara Şeffaflaşıyor” ve “Herşey Ankaralıların gözü önünde olacak” sloganı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak park, bahçe ve yeşil alanların bitkisel peyzaj işlerinde çalışmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğe sahip firmalara çağrıda bulundu.

ANFA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda firmaların, 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında ön başvurularının alınacağı bildirildi.

Şeffaf Yönetim Anlayışı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yeni belediyecilik anlayışı “şeffaf yönetim”in ilk uygulaması hayata geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, Başkent’e yapılacak park, bahçe ve yeşil alanların bitkisel peyzaj çalışmaları için ön başvuruları, ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi Peyzaj Müdürlüğü, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, No:142/6 Aydınlıkevler ANKARA adresinde alacak.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 14:02 TSİ - Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Bursa'da Uçurtma Şenliği Renkli Görüntüler Sergiledi mask
Bursa'da Uçurtma Şenliği Renkli Görüntüler Sergiledi
Esnaf güçlüyse ülke de güçlüdür mask
Esnaf güçlüyse ülke de güçlüdür
Altınok: "Keçiören'de Milli Değerlerimize Sahip Çıkanların Destekçisiyiz" mask
Altınok: "Keçiören'de Milli Değerlerimize Sahip Çıkanların Destekçisiyiz"
İsveç’te Kahraman Türk Taksiciye Ödül Verildi mask
İsveç’te Kahraman Türk Taksiciye Ödül Verildi
Gençler, İslam Alimlerini Bilim Atölyelerinde Tanıyor mask
Gençler, İslam Alimlerini Bilim Atölyelerinde Tanıyor
Türkiye’nin İlk İnteraktif Çocuk Müzesine Yoğun İlgi mask
Türkiye’nin İlk İnteraktif Çocuk Müzesine Yoğun İlgi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit mask
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı mask
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır mask
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı mask
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı
Bursa’da Dinamit Uzmanlığı Üzerine Çalışan Fabrikada Patlama mask
Bursa’da Dinamit Uzmanlığı Üzerine Çalışan Fabrikada Patlama

GALERİ

Josef Sural Kimdir? mask
Josef Sural Kimdir?
28 Nisan Günün Özet Haberleri mask
28 Nisan Günün Özet Haberleri
Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi mask
Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi
Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta! mask
Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta!
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı mask
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi mask
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL