“ANKARA ŞEFFAFLAŞIYOR” SLOGANIYLA ANFA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BAŞKENT’İN PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARININ BİTKİSEL PEYZAJ ÇALIŞMALARINA KATILMAK İSTEYEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP FİRMALARIN ÖN BAŞVURULARINI, 30 NİSAN-3 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA ALACAK
Başkent'in Park ve Bahçeleri Daha Da Güzel Olacak
ANFA Genel Müdürlüğü, “Ankara Şeffaflaşıyor” ve “Herşey Ankaralıların gözü önünde olacak” sloganı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak park, bahçe ve yeşil alanların bitkisel peyzaj işlerinde çalışmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğe sahip firmalara çağrıda bulundu.
ANFA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda firmaların, 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında ön başvurularının alınacağı bildirildi.
Şeffaf Yönetim Anlayışı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yeni belediyecilik anlayışı “şeffaf yönetim”in ilk uygulaması hayata geçiyor.
Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, Başkent’e yapılacak park, bahçe ve yeşil alanların bitkisel peyzaj çalışmaları için ön başvuruları, ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi Peyzaj Müdürlüğü, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, No:142/6 Aydınlıkevler ANKARA adresinde alacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz