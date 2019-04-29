Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,04’lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 37,16 puanlık azalışla 94 bin 745 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,65 değer kaybederken, holding endeksi de yüzde 0,74 arttı.
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29 Nisan 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,04’lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
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