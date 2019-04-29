Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 14:47 TSİ- Spor G: Bugün 14:48 TSİ

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı

Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta hanesine 18 puan yazdıran ve zirveyle arasındaki puan farkını da 3’e indiren Beşiktaş, Ankaragücü karşılaşmasının ardından ara vermeden Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı mask
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı mask
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla geçerek zirveyle arasındaki puan farkını 3’e indirmeyi başaran Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda dünkü maçta forma giyen isimler rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularının ardından istasyon çalışması ve açma germe hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmasının ardından 5’e 2 top kapma yapan oyuncular daha sonra ise dar alanda kontrol-pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdi. Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, çarşamba günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

# DERBİ MAÇLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 14:47 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı mask
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı
Oryantiring, 3 bin 500 Lisanslı Sporcuya Ulaştı mask
Oryantiring, 3 bin 500 Lisanslı Sporcuya Ulaştı
Beşiktaş Galibiyet Serisiyle Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı mask
Beşiktaş Galibiyet Serisiyle Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı
TFF’den Josef Sural Kararı mask
TFF’den Josef Sural Kararı
Trabzonspor Son 8 Sezonun En Çok Puanını Topladı mask
Trabzonspor Son 8 Sezonun En Çok Puanını Topladı
29 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
29 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit mask
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı mask
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır mask
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı mask
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı
Bursa’da Dinamit Uzmanlığı Üzerine Çalışan Fabrikada Patlama mask
Bursa’da Dinamit Uzmanlığı Üzerine Çalışan Fabrikada Patlama

GALERİ

Josef Sural Kimdir? mask
Josef Sural Kimdir?
28 Nisan Günün Özet Haberleri mask
28 Nisan Günün Özet Haberleri
Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi mask
Hayvan Katliamları Ankara'da Protesto Edildi
Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta! mask
Güzellik Yarışması'nın güzelleri Kemer'de kampta!
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı mask
Ankara'da ATM dolandırıcılarını Polis suçüstü yakalandı
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi mask
Münir Özkul Kimdir? Biyografisi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL