Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla geçerek zirveyle arasındaki puan farkını 3’e indirmeyi başaran Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda dünkü maçta forma giyen isimler rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularının ardından istasyon çalışması ve açma germe hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmasının ardından 5’e 2 top kapma yapan oyuncular daha sonra ise dar alanda kontrol-pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdi. Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, çarşamba günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.
Bugün 14:47 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:48 TSİ
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı
Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta hanesine 18 puan yazdıran ve zirveyle arasındaki puan farkını da 3’e indiren Beşiktaş, Ankaragücü karşılaşmasının ardından ara vermeden Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.
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