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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani İle Görüştü mask
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil Havalimanı’nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanmıştı. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları kapsamında önce Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında Türkmen siyasi yetkililerle, ardından da IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, son olarak ise IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)

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