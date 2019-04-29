Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani İle Görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil Havalimanı’nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanmıştı. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları kapsamında önce Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında Türkmen siyasi yetkililerle, ardından da IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, son olarak ise IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
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