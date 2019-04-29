MediaMarkt'tan Anneler Günü'ne Özel Kampanya

4-12 Mayıs'ta geçerli kampanya kapsamında telefonlardan elektrikli süpürgelere, ütülerden beyaz eşyaya ve küçük ev aletlerine kadar seçili binlerce üründe indirim uygulanacak.
MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, avantajlı fiyatlarına ek olarak annesine ve tüm annelere hediye alacak teknolojiseverlere çok özel kampanya sunacak.
mediamarkt.com.tr'de 3 Mayıs gecesi, tüm MediaMarkt mağazalarında ise 4 Mayıs'ta başlayacak kampanya kapsamında annelerini sevindirmek isteyen teknolojiseverler, telefonlardan elektrikli süpürgelere, ütülerden beyaz eşyaya ve küçük ev aletlerine kadar seçili binlerce üründe indirim fırsatlarından yararlanacak.
MediaMarkt, Anneler Günü'ne özel sunduğu bol indirimli kampanyasını taksit fırsatlarıyla da taçlandıracak.
Beyaz eşyada uzatılan ÖTV indiriminden de yararlanacak tüketiciler, aynı zamanda Paraf ve World Card'a özel peşin fiyatına 12 taksite varan fırsattan da yararlanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz