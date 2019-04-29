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Kayıp Furkan’ın Arama Çalışmaları 13'ncü Gününde

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 13 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor.

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Erzurum’un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde 17 Nisan günü evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Jandarma ekipleri kaybolan Furkan Yiğit’i dağlık arazide ararken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ( AFAD) bağlı dalgıçlar da Kocasu Çayı’nda aramalarını sürdürüyor. Isı sensörlü drone ve jandarmanın cinayet olaylarını aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği "Pelte"nin de destek verdiği arama çalışmalarının 13. gününde de 4 yaşındaki Furkan Yiğit’ten haber alınamadı.

(İHA)

Bugün 15:42 TSİ İHA Erzurum- Asayiş

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