Erzurum’un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde 17 Nisan günü evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Jandarma ekipleri kaybolan Furkan Yiğit’i dağlık arazide ararken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ( AFAD) bağlı dalgıçlar da Kocasu Çayı’nda aramalarını sürdürüyor. Isı sensörlü drone ve jandarmanın cinayet olaylarını aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği "Pelte"nin de destek verdiği arama çalışmalarının 13. gününde de 4 yaşındaki Furkan Yiğit’ten haber alınamadı.
Bugün 15:42 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:43 TSİ
Kayıp Furkan’ın Arama Çalışmaları 13'ncü Gününde
Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 13 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor.
Video için play'e tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(312 ) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz